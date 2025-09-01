Ancelotti e identificação: o que ajuda e o que falta por Marcos Leonardo no São Paulo

Marcos Leonardo está próximo do São Paulo. O Lance! apurou que uma consulta inicial aconteceu na última semana. No Al-Hilal e com contrato até 2029, os valores preocuparam no início. Com isso, foram pausadas. Neste domingo (31), o assunto voltou à tona com tudo. Em uma reviravolta de histórias, agora o jogador é visto como próximo do clube paulista.

Apesar de ter sido peça importante recentemente no clube saudita, o jogador vive uma época complicada no time árabe. Inclusive, na última semana, não foi inscrito para disputar a Liga Saudita.

Com isso, o jogador de 21 anos abriu mão do que receberia até o final deste ano para ser repatriado. A ideia, segundo a reportagem confirmou, seria um acordo por empréstimo. Quanto as bases salariais, que assustaram o Tricolor no começo, pode existir uma ideia de dividir estes valores.

Faltam detalhes. O principal não pertence mais ao São Paulo, mas ao Al-Hilal, que precisa dar o aval final e liberar, de fato, Marcos Leonardo para voltar ao Brasil. Feito isso, o time já corre com os últimos detalhes para registrá-lo e anunciá-lo.

O que pesou para o lado de Marcos Leonardo?

O Lance! apurou que do lado de Marcos Leonardo existe uma certeza: quer jogar no São Paulo. Alguns pontos pesam nisso.

Mesmo que tenha sido revelado na base do Santos, Marcos Leonardo é são-paulino desde criança. Inclusive, sua família também tem a identificação com o clube do Morumbis.

A possibilidade de jogar uma Copa Libertadores e ganhar destaque de olho na Seleção Brasileira pesa. Fora da última lista de convocados de Carlo Ancelotti, Marcos Leonardo entende que no Brasil pode ganhar um destaque maior, mirando o ciclo da Copa do Mundo de 2026, ainda mais se for decisivo no continental.

Desde quando o nome de Marcos Leonardo começou a ser cogitado, a torcida do São Paulo fez um esforço nas redes sociais aprovando a contratação.

Inclusive, os comentários do Instagram do atleta foi tomado pela torcida tricolor, o que também teria incentivado a escolha. Vale destacar que o jogador recebeu sondagens de outros times brasileiros, mas se tudo der certo pelo lado do Al-Hilal, deve vestir a camisa tricolor.