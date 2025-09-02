De forma surpreendente, o Grêmio acertou a contratação do lateral esquerdo Enzo. O jogador de 23 anos, que vem do CSA-AL, aparece no site da CBF com a camiseta tricolor desde segunda-feira (1º).

Embora o Grêmio ainda não tenha anunciado oficialmente, Enzo deve vir por empréstimo até dezembro deste ano, com possibilidade de extensão para a disputa do Campeonato Gaúcho de 2026. O lateral esquerdo tem contrato com o CSA até final de 2027.

Enzo já aparece com a camiseta do Grêmio no site da CBF. (Foto: Reprodução/CBF)

Enzo se destacou contra o Grêmio na Copa do Brasil, mas foi rebaixado, com o CSA, para a Série D do Campeonato Brasileiro

Com 42 jogos, quatro gols e duas assistências nesta temporada, Enzo se destacou nos confrontos em que o CSA eliminou o Grêmio, na terceira fase da Copa do Brasil . Ele atuou nos mais de 180 minutos dos duelos, e deu um passe para gol na vitória, por 3 a 2, do Azulão, no jogo de ida, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, no dia 30 de abril.

Por outro lado, apesar da campanha expressiva na Copa do Brasil, o CSA de Enzo foi rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro no último sábado (30), ao perder por 2 a 0 para o Brusque, em Santa Catarina. O Azulão encerrou a participação na Série C na 17ª colocação, com 22 pontos em 19 jogos.

Enzo chega como reposição para Luan Cândido

Enzo chega no Grêmio como reposição para a saída de Luan Cândido para o Sport. Teoricamente, o novo reforço será a terceira opção na hierarquia da lateral esquerda gremista, atrás de Marlon e Lucas Esteves.