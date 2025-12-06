De volta à Série A, Athletico definiu o planejamento para o Campeonato Paranaense de 2026. A diretoria rubro-negra optou por colocar uma equipe sub-20, com alguns atletas do time principal.

O Furacão pretende utilizar atletas jovens, como fez de 2013 a 2015, em todo o estadual. Antes, a ideia era jogar dessa forma apenas nas três rodadas iniciais.

Como aconteceu na época dos 'aspirantes', alguns reforços do time de cima estarão à disposição do treinador João Correia: o goleiro Mycael, os zagueiros Belezi e Habraão, os meias Dudu e João Cruz e os atacante Renan Peixoto e Renan Viana.

Recém-contratado, o meio-campista Alejandro García também terá oportunidade. Já o experiente Giuliano e o destaque do sub-17, Bruninho, ambos meias, estão sendo avaliados dentro do planejamento. O primeiro pode ser emprestado, enquanto o segundo tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, no começo do ano que vem.

Se nada mudar, a única possibilidade do time principal entra em campo no Paranaense é no Atletiba. O clássico contra o Coritiba está marcado para 17 de janeiro, pela quarta rodada.

A informação foi publicada inicialmente pela rádio TMC e confirmado pelo Lance!.

A reapresentação para quem disputará o estadual foi agendada para 15 de dezembro, uma segunda-feira. Já o elenco principal, comandado por Odair Hellmann, iniciará os treinos online em 24 de dezembro e volta ao CT do Caju em 2 de janeiro, quando está marcada a pré-temporada.

Jogos do Athletico no Campeonato Paranaense 2026

Andraus x Athletico: 8/1, 20h30, Arena da Baixada

Cianorte x Athletico: 11/1, 17h30, Albino Turbay

Athletico x Operário-PR: 14/1, 20h30, Arena da Baixada

Athletico x Coritiba: 17/1, 16h, Arena da Baixada

Azuriz x Athletico: 20/1, 20h, Os Pioneiros

Athletico x Galo Maringá: 24/1, 16h, Arena da Baixada

No ano que vem, o Paranaense sairá de turno único e mata-mata, que ocorria desde 2020, para dois grupos de seis times na primeira fase e mata-mata. Dessa forma, as datas serão reduzidas de 17 para 12, como tinha sugerido o presidente da CBF, Samir Xauad.

As equipes serão divididas em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos eliminatórios serão disputados em ida e volta.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.