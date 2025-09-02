Santos anuncia atacante Lautaro Díaz, do Cruzeiro

O Santos oficializou a contratação do atacante Lautaro Díaz na tarde desta terça-feira (2), último dia da janela de transferências. Aos 27 anos, o argentino chega por empréstimo do Cruzeiro, com contrato até 31 de julho de 2026, e vai vestir a camisa 21 do Peixe.

Natural de Buenos Aires, Lautaro começou a carreira no Estudiantes de Caseros, passou pelo Villa Dálmine e se destacou no Independiente del Valle, do Equador, onde conquistou a Copa Sul-Americana (2022), a Recopa Sul-Americana (2023) e a Super Taça Equador (2023). Após um ano no Cruzeiro, o atacante celebrou a chegada ao Santos.

— Quando chegou o contato de um clube tão grande como o Santos, não pensei duas vezes. Estou com muita alegria e vontade de vestir essa camisa — afirmou Lautaro.

O novo centroavante se definiu como um atacante móvel, que busca espaços e pode atuar à frente do ataque. Na atual temporada, soma 18 jogos e dois gols marcados pelo Cruzeiro.

— Sou um atacante com mobilidade, que busca espaços e ajuda a equipe. Espero que possamos cumprir todos os objetivos — disse o camisa 21.

Reforços do Santos em 2025

Reforço: Luisão

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 21 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Novorizontino

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Zé Ivaldo

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Cruzeiro

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025

Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)

O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.

Reforço: Thaciano

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 30 anos

Data do anúncio: 13 de janeiro

Último clube: Bahia

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Tiquinho Soares

Posicionamento: centroavante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 34 anos

Data do anúncio: 24 de janeiro

Último clube: Botafogo

Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027

Reforço: Neymar

Posicionamento: meia ou atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho

Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação

Reforço: Gabriel Veron (atacante)

O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.

Reforço: Álavro Barreal

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 6 de fevereiro

Último clube: FC Cincinnati (EUA)

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Benjamín Rollheiser

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 12 de fevereiro

Último clube: Benfica (Portugal)

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Deivid Washington

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 20 anos

Data do anúncio: 20 de fevereiro

Último clube: Chelsea (Inglaterra)

Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Zé Rafael

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 26 de feveireiro

Último clube: Palmeiras

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027

Reforço: Igor Vinicius

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: São Paulo

Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028

Reforço: Willian Arão

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: Panathinaikos (Grécia)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026

Reforço: Gustavo Caballero

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 23 anos

Data do anúncio: 24 de julho

Último clube: Nacional (PAR)

Contrato: até julho de 2029

Reforço: Mayke

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileira

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 30 de julho

Último clube: Palmeiras

Contrato: até o fim de 2027

Reforço: Victor Hugo

Posicionamento: meio-campo

Nacionalidade: brasileira

Idade: 21 anos

Data do anúncio: -

Último clube: Flamengo

Contrato: (empréstimo) até 31 de julho de 2026

Reforço: Lautaro Díaz

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 2 de setembro

Último clube: Independiente del Valle

Contrato: (empréstimo) até o 31 de julho de 2026