Ryan Guilherme é o segundo anúncio do Cruzeiro nesta terça-feira (2)

O Cruzeiro confirmou, na manhã desta terça-feira (2), a contratação do volante Ryan Guilherme, de 22 anos. O jogador, que pertencia ao Fortaleza e disputou a última temporada pelo União de Leiria, de Portugal, assinou contrato com o clube celeste até o final de 2029.

Ryan Guilherme é o terceiro reforço do Cruzeiro nesta janela de transferência. O primeiro foi o atacante colombiano Sinisterra, que já estreou na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, sábado (30), no Mineirão, pelo Brasileirão. Nesta terça-feira, o clube celeste já anunciou a contratação de outro atacante, o equatoriano Keny Arroyo. E o próximo será o lateral-direito Kauã Moraes, ex-Athletico-PR.

Assim com Arroyo, Ryan Guilherme não poderá estrear pelo Cruzeiro na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, dia 11, no Mineirão. As inscrições para a competição somente podem ser feitas antes de cada fase. Ryan vai estar à disposição do técnico Leonardo Jardim para o jogo contra o Bahia, em Salvador, pelo Brasileiro, dia 15.

Ryan Guilherme tinha contrato com o Fortaleza até dezembro de 2028 e voltou ao Brasil no fim de junho, após pedido do então técnico da equipe, o argentino Juan Pablo Vojvoda. Mas com a demissão do argentino, 15 dias depois, o volante não chegou a ser aproveitado e foi liberado pelo Tricolor de Aço.

No início de agosto, o Fortaleza chegou a anunciar o empréstimo de Ryan Guilherme ao Royal Antwerp, da Bélgica, até junho de 2026, mas, na última hora, a negociação não se concretizou. O Leão receberia 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões) pela transferência.

Ryan Guilherme disputou 29 jogos pelo União de Leiria

Formado pelo Boavista, do Rio de Janeiro, sua cidade natal, o volante chegou ao Fortaleza para as categorias de base, e não foi aproveitado pela equipe profissional. Ryan defendeu os times Sub-20 e Sub-23 e disputou o Brasileiro de Aspirantes em 2021, e a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023. Ryan Guilherme também passou, por empréstimo, por Operário de Ponta Grossa (PR) e Volta Redonda.

Em sua primeira experiência no futebol europeu, na temporada 2024/25, Ryan Guilherme disputou 29 jogos com a camisa do União de Leiria, marcou um gol e deu três assistências.