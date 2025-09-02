Internacional: bastidores de uma semana tensa no Beira-Rio
Os últimos dias de agosto foram de reuniões, cobranças e fake news
- Matéria
- Mais Notícias
Agosto não foi nada fácil para o Internacional. Duas eliminações – nas copas do Brasil e Libertadores – e, antes dos 2 a 1 sobre o Fortaleza, no domingo (31), apenas uma vitória e um empate em sete jogos. Ou seja, foram cinco derrotas. Por isso, a última semana do mês do desgosto foi de crise, com reuniões, cobranças e até fake news em site de fofoca. O Lance! apurou os bastidores da semana tensa no Beira-Rio e traz detalhes.
Acionado pelo Flamengo, Internacional cobra o Atlético-MG por dívidas
Futebol Nacional
Internacional confirma negociação para venda de atacante
Internacional
Análise: vitória do Internacional não aplaca o desgosto do mês de agosto
Internacional
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Ao bater o Leão do Pici, o Alvirrubro só teve de positivo a conquista dos três pontos. Isso porque o time continuou jogando mal, como avaliou o próprio técnico Roger Machado, na entrevista pós-jogo.
Discussão no vestiário e fofoca com mentira
A semana tensa começou ainda no sábado (23), após a quinta derrota no mês. Enquanto o treinador dava entrevista, acompanhado por diretores, o grupo de jogadores teve uma discussão acalorada com cobranças de parte a parte. O ocorrido gerou uma publicação do portal de Léo Dias, especialista em fofocas.
Conforme o jornalista, Wesley e Bernabei teriam ido às vias de fato. Só que isso não se sustentou, porém, na realidade. É que o argentino foi sorteado para o exame antidoping. Ou seja, ele saiu do campo direto para a sala de coleta. Segundo o que o jornalista Rodrigo Oliveira contou na rádio Gaúcha, e confirmaram fontes que estavam no Mineirão, o lateral-esquerdo só foi liberado após o ônibus ter voltado para o hotel.
Se houve vias de fato, como revelou Dias, ela não envolveu o camisa 26. Pelo apurado pelo Lance!, a discussão no vestiário foi acalorada, sim. Mas não envolveu briga física.
Organizada cobra jogadores e dirigentes
Na quarta-feira (27), mais tensão. Cerca de 15 integrantes da Guarda Popular, uma das organizadas alvirrubras, foram recebidos por dirigentes e por um grupo de jogadores. Houve cobranças por resultados e boas atuações de parte dos torcedores. E promessas do lado dos atletas e cartolas.
Em um momento de cobrança, um torcedor chegou a reclamar que Enner Valencia vinha atuando muito pouco pelo salário que recebia. O equatoriano pediu a palavra e interpelou o jovem sobre a questão, querendo saber qual seria o valor especulado pelo rapaz, sem obter resposta.
Reunião de apoio ao treinador
Em meio a tudo isso, parte do elenco pediu uma reunião com Roger Machado. Surgiram relatos de que líderes do grupo procuraram o chefe para sugerir mudanças táticas e técnicas na equipe. A informação, porém, é contraposta por pessoas próximas ao vestiário.
De acordo com essas fontes, os atletas pediram para conversar com Roger, sim. Só que o encontro serviu para expressar apoio ao trabalho do técnico. Na conversa, os jogadores se colocaram à disposição para superar o momento de instabilidade que já dura mais do que apenas o mês de agosto.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias