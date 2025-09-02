Internacional: bastidores de uma semana tensa no Beira-Rio

Agosto não foi nada fácil para o Internacional. Duas eliminações – nas copas do Brasil e Libertadores – e, antes dos 2 a 1 sobre o Fortaleza, no domingo (31), apenas uma vitória e um empate em sete jogos. Ou seja, foram cinco derrotas. Por isso, a última semana do mês do desgosto foi de crise, com reuniões, cobranças e até fake news em site de fofoca. O Lance! apurou os bastidores da semana tensa no Beira-Rio e traz detalhes.

Ao bater o Leão do Pici, o Alvirrubro só teve de positivo a conquista dos três pontos. Isso porque o time continuou jogando mal, como avaliou o próprio técnico Roger Machado, na entrevista pós-jogo.

Discussão no vestiário e fofoca com mentira

A semana tensa começou ainda no sábado (23), após a quinta derrota no mês. Enquanto o treinador dava entrevista, acompanhado por diretores, o grupo de jogadores teve uma discussão acalorada com cobranças de parte a parte. O ocorrido gerou uma publicação do portal de Léo Dias, especialista em fofocas.

Conforme o jornalista, Wesley e Bernabei teriam ido às vias de fato. Só que isso não se sustentou, porém, na realidade. É que o argentino foi sorteado para o exame antidoping. Ou seja, ele saiu do campo direto para a sala de coleta. Segundo o que o jornalista Rodrigo Oliveira contou na rádio Gaúcha, e confirmaram fontes que estavam no Mineirão, o lateral-esquerdo só foi liberado após o ônibus ter voltado para o hotel.

Se houve vias de fato, como revelou Dias, ela não envolveu o camisa 26. Pelo apurado pelo Lance!, a discussão no vestiário foi acalorada, sim. Mas não envolveu briga física.

Organizada cobra jogadores e dirigentes

Na quarta-feira (27), mais tensão. Cerca de 15 integrantes da Guarda Popular, uma das organizadas alvirrubras, foram recebidos por dirigentes e por um grupo de jogadores. Houve cobranças por resultados e boas atuações de parte dos torcedores. E promessas do lado dos atletas e cartolas.

Em um momento de cobrança, um torcedor chegou a reclamar que Enner Valencia vinha atuando muito pouco pelo salário que recebia. O equatoriano pediu a palavra e interpelou o jovem sobre a questão, querendo saber qual seria o valor especulado pelo rapaz, sem obter resposta.

Reunião de apoio ao treinador

Em meio a tudo isso, parte do elenco pediu uma reunião com Roger Machado. Surgiram relatos de que líderes do grupo procuraram o chefe para sugerir mudanças táticas e técnicas na equipe. A informação, porém, é contraposta por pessoas próximas ao vestiário.

De acordo com essas fontes, os atletas pediram para conversar com Roger, sim. Só que o encontro serviu para expressar apoio ao trabalho do técnico. Na conversa, os jogadores se colocaram à disposição para superar o momento de instabilidade que já dura mais do que apenas o mês de agosto.