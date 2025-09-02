Cruzeiro anuncia contratação do atacante equatoriano Keny Arroyo

O Cruzeiro anunciou, na manhã desta terça-feira (2), último dia da janela de transferências, a contratação em definitivo do atacante equatoriano Keny Arroyo, de 19 anos, que estava no Besiktas, da Turquia. O contrato vai até dezembro de 2029.

Keny Arroyo desembarcou no Aeroporto de Confins na tarde de segunda-feira (1º). As negociações com o Besiktas se arrastavam havia alguns dias, e o atacante manifestou, nas redes sociais, o desejo de se transferir para o Cruzeiro. O SAF celeste vai pagar ao clube turno mais de R$ 40 milhões por 50% dos direitos econômicos de Arroyo – a outra metade ainda pertence ao Independiente del Valle.

O atacante não poderá estrear pelo Cruzeiro na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, dia 11, no Mineirão. As inscrições para a competição somente podem ser feitas antes de cada fase. Arroyo vai estar à disposição do técnico Leonardo Jardim para o jogo contra o Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro, dia 15.

Ao chegar a Belo Horizonte, Arroyo falou rapidamente com os jornalistas no saguão do aeroporto:

- Muito feliz de chegar ao Cruzeiro, uma equipe muito grande. O que vou fazer é dar o melhor de mim para ganhar títulos. Quando me falaram que poderia chegar ao Cruzeiro, fiquei muito alegre - afirmou o equatoriano.

Atacante equatoriano tem as características desejadas por Leonardo Jardim

Keny Arroyo atua pelo lado direito do ataque, com as características desejadas por Leonardo Jardim para reforçar o elenco. O atacante defende o Besiktas desde a temporada passada, quando disputou 12 jogos e marcou dois gols. Nesta temporada, o jogador participou de dois dos seis jogos oficiais do time turco.

Arroyo foi revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, em 2023, quando disputou apenas uma partida. No ano seguinte, o atacante participou de 38 jogos, marcando quatro gols e dando oito assistências. O Besiktas adquiriu metade dos direitos econômicos do jogador por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões).

Keny Arroyo também tem passagens por seleções de base do Equador e uma convocação para a seleção principal, num total de 16 jogos e quatro gols. Em 2023, o atacante disputou o Mundial Sub-17 e, em 2025, o Sul-Americano Sub-20, com um gol e uma assistência em três partidas.