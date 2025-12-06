São Paulo terá novas baixas contra o Vitória; veja provável escalação

O São Paulo terá dois novos desfalques para enfrentar o Vitória neste domingo, dia 7, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 16h, no Barradão.

Alan Franco sofreu uma lesão no joelho depois de deixar o campo de maca contra o Internacional e está fora da partida. Damián Bobadilla também desfalca a equipe, já que recebeu o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão.

Luciano chegou a ser tratado como dúvida. Nesta sexta-feira, participou de atividades regenerativas e não apresentou nenhuma lesão. Contra o Inter, sentiu dores durante o jogo, mas nada que o impeça de ser relacionado.

Juan Dinenno também participou do treino desta sexta, embora a tendência seja de que fique fora. O atacante está na mira do Deportivo Cali e deve se despedir em breve. Rodriguinho voltou a trabalhar após se recuperar de um quadro de pneumonia, mas ainda precisa evoluir fisicamente.

O São Paulo volta a treinar neste sábado antes de viajar, em voo fretado, para Salvador. Depois do confronto, o elenco entra de férias e retorna no dia 2 de janeiro.

Ao contrário da temporada passada, quando realizou a pré-temporada nos Estados Unidos, o clube fará a preparação em Cotia.

Veja a provável escalação do São Paulo

Uma provável escalação do São Paulo pode ser formada por Rafael, Ferraresi, Arboleda e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Ferreira; Luciano (Rigoni) e Tapia.