imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Virginia Fonseca se pronuncia sobre rumor de romance com Vini Jr

Assessoria da influenciadora respondeu ao portal Leo Dias

Virginia-e-Vinicius-Junior
imagem cameraVirginia e Vinicius Júnior estão em Madrid durante Data Fifa (Fotos: Reproduções)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
08:34
  • Matéria
  • Mais Notícias

A assessoria que responde pela influenciadora Virginia Fonseca afirmou ao portal Leo Dias que “não comenta a vida pessoal ou sexual” da influenciadora, deixando o mistério no ar em relação aos rumores de um românce com Vinicius Júnior. A equipe de comunicação do jogador não se manifestou sobre o assunto até o momento.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola com jogadores fora das 4 linhas

Virginia e Vinicius Júnior estão em Madrid durante Data Fifa

Segundo o portal Leo Dias, Virginia e Vini jantaram juntos em Madrid na noite dessa segunda-feira (1). Antes do jantar, Vinicius teria enviado flores para Virginia, momento que foi registrado e compartilhado por ela nas redes sociais. Nas postagens, não foi revelado o autor da homanegem.

O encontro teria ocorrido na capital espanhola durante a viagem que a influenciadora realiza pela Europa com amigos. Em seu instagram, com mais de 50 milhões de seguidores, Virginia compartilha os momentos em Madrid, sempre ao lado de amigos. As filhas da influenciadora ficaram na cidade de Goiânia.

💔O fim de Virginia e Zé Felipe

➡️ Gabriel Medina assume namoro com Isabella Arantes, ex namorada de Zé Felipe

Virginia ganhou destaque nas redes sociais como influenciadora digital e está solteira desde maio deste ano, quando terminou seu casamento de cinco anos com o cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

💋Vida amorosa agitada de Vini

Vinícius Júnior, por sua vez, foi visto com a modelo venezuelana Isabella Ladera em julho de 2025. No ano anterior, o atacante do Real Madrid declarou publicamente sua aproximação com a influenciadora Maju Mazalli.

Vini Jr - Real Madrid
Vinicius Júnior não foi convocado para a Seleção de Ancelotti (Foto: Thomas Coex/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

