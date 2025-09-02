Botafogo e Fortaleza se interessam por Luan, do São Paulo

Luan, do São Paulo, teria entrado no radar do Botafogo e do Fortaleza nesta terça-feira (2), último dia da janela de transferências. A informação foi antecipada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O interesse em cima de Luan por parte do Botafogo, segundo informado à reportagem, foi quente no começo, mas agora é visto como mais distante.

Luan é bastante identificado com o Tricolor, formado nas categorias de base do time, mas por parte do clube paulista não devem existir barreiras caso as partes cheguem em um acordo. Se caminhar, o negócio seria feito como um empréstimo, mas com condição de compra.

continua após a publicidade

Quanto ao Fortaleza, a ideia seria uma proposta parecida, pensando também na valorização do jogador. Com a lesão do Lucas Sasha, o Lance! apurou que o interesse esquenta e passa muito por isso. Mas no momento, sem uma resposta definitiva também.

Luan voltou a ser relacionado com Hernán Crespo, após um começo de ano complicado.

No começo da temporada, a expectativa era de que Luan não fosse mais aproveitado pelo São Paulo. Desde o retorno do empréstimo ao Vitória, o volante não havia entrado em campo. Após a eliminação no Campeonato Paulista, ainda sob o comando de Luis Zubeldía, ele voltou a treinar com o elenco, mas seguia sem ser relacionado. A oportunidade de atuar novamente surgiu apenas em julho.

continua após a publicidade

(Foto: Erico Leonan / saopaulofc)

Próximas horas podem ser decisivas

As próximas horas serão decisivas para o futuro de Luan. A janela de transferência fecha às 23h59 (de Brasília). Luan e os times tem até lá para definir.