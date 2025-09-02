menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

Grêmio acerta contratação de Willian, livre no mercado

Meia-atacante de 37 anos aparece no site da CBF com camiseta do Grêmio

Willian estava livre no mercado após se despedir do Fulham. (Foto: Divulgação/Fulham)
imagem cameraWillian estava livre no mercado após se despedir do Fulham. (Foto: Divulgação/Fulham)
WhatsApp-Image-2024-12-13-at-00.43.10-aspect-ratio-1024-1024
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 02/09/2025
20:35
  • Matéria
  • Mais Notícias

A poucas horas do fechamento da janela de transferências para o futebol brasileiro, na noite desta terça-feira (2), o Grêmio acertou a contratação de Willian. O meia-atacante de 37 anos já aparece com a camiseta do Tricolor Gaúcho no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Willian era um desejo antigo do Grêmio, que já havia tentado a contratação do meia-atacante nas duas janelas de transferências anteriores. Agora, o negócio foi viabilizado pelo término do contrato do jogador com o Fulham, da Inglaterra.

Willian já aparece com a camiseta do Grêmio no site da CBF. (Foto: Reprodução/CBF)

Willian retorna ao futebol brasileiro após três anos

A última passagem de Willian pelo futebol brasileiro terminou há três anos. Pelo Corinthians, clube que o revelou, o meia-atacante disputou 45 jogos, entre 2021 e 2022, marcou um gol e deu seis assistências.

continua após a publicidade

Na Europa, Willian passou por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, FK Anzhi, da Rússia, Chelsea, Arsenal e Fulham, da Inglaterra, e Olympiacos, da Grécia. Na última temporada, por esses dois últimos clubes, o meia-atacante disputou 23 jogos, não marcou gol e deu uma assistência.

Willian terá reencontros no Grêmio

No Grêmio, Willian reencontrará algumas figuras. O treinador Mano Menezes e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari o convocaram para a Seleção Brasileira, na época em que comandavam a Amarelinha. Já o centroavante Carlos Vínicius foi seu companheiro no Fulham.

continua após a publicidade

Willian é o sétimo e último reforço do Grêmio nesta janela de transferências. Antes dele, o Tricolor Gaúcho contratou o lateral direito Marcos Rocha, o lateral esquerdo Enzo, o zagueiro Balbuena, os volantes Erick Noriega e Arthur e o centroavante Carlos Vinícius.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias