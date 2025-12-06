Depois de ficar quase dez rodadas na 15ª, o Internacional despencou nas duas últimas. Com os resultados paralelos, o Colorado entrou na zona de rebaixamento, após levar 5 a 1 para o Vasco, e caiu para 18º após tomar 3 a 0 para o São Paulo. Agora, vencer o Bragantino não basta. Por isso, o Lance! montou o guia da secação, mostrando o que o Alvirrubro precisa para ficar na Série A.

Com exceção de Mirassol x Flamengo, antecipado para o sábado (6), todos os demais jogos da 38º rodada do Campeonato Brasileiro serão às 16h (de Brasília).

Guia da secação: o que o Internacional precisa

Com os resultados das últimas duas rodadas, e o Inter se afundando na 18ª colocação, o risco de o Alvirrubro cair saltou de 6,5%, antes do jogo com o Vasco, para 77,5%, após a partida contra o São Paulo. Com isso, o time de Abel Braga não depende mais só de si para permanecer na Séria A.

Com 41 pontos e saldo -15, o Colorado tem à sua frente e a seu alcance Vitória, 42, Fortaleza e Ceará, 43, e Santos, 44 – o Peixe, porém, tem saldo -8. Ou seja, para não disputar a Série B em 2026, precisa vencer o jogo contra o Bragantino e torcer por dois de quatro resultados:

empate ou derrota do Vitória, que recebe o São Paulo, no Barradão;

derrota do Fortaleza, que vai ao Rio enfrentar o Botafogo, no Engenhão;

derrota do Ceará, para o Palmeiras, no Castelão;

derrota do Santos para o Cruzeiro, na Vila Belmiro. Nesse caso, dependeria das combinações dos placares dos duelos na Vila Belmiro e no Beira-Rio.