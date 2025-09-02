menu hamburguer
Santos anuncia contratação do zagueiro Adonis Frías

Peixe contratou quatro jogadores no último dia da janela de transferências

imagem cameraSantos oficializa a chegada do argentino Adonis Frías (Foto: Divulgação/Santos)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 02/09/2025
19:43
  • Matéria
  Matéria

O Santos oficializou nesta terça-feira (27) o quarto reforço da temporada: o zagueiro argentino Adonis Frías, de 27 anos. O jogador chega do León, do México, e assinou contrato até 31 de dezembro de 2028. Ele vestirá a camisa 98, em referência ao seu ano de nascimento. Frías destacou a motivação de defender o clube.

— A história do Santos é incrível e muito conhecida na Argentina, principalmente por jogadores como Pelé e Neymar, e isso dá uma motivação extra ao chegar aqui. Hoje temos o Neymar aqui e também é uma motivação gigante jogar com esta classe de jogador. A verdade é que o clube tem história incrível, em uma cidade muito linda e tenho certeza que foi uma decisão correta, estou muito contente — afirmou.

Acompanhe o último dia do mercado da bola no Brasil

Revelado no futebol argentino, Frías passou por Los Andes e teve longa trajetória no Defensa y Justicia, onde disputou 101 partidas. No León, onde atuava desde o início de 2023, somou 84 jogos, três gols e três assistências. Na atual temporada (2025), o defensor participou de 14 partidas. Segundo dados do Sofascore, saiu de campo sem sofrer gols em duas oportunidades, levou dois cartões amarelos e dois vermelhos, sofreu 11 dribles, fez 14 desarmes, 11 interceptações, seis bloqueios e venceu 24 duelos aéreos, sem cometer erros cruciais.

Além de Frías, o Santos já anunciou os meio-campistas Victor Hugo (emprestado pelo Flamengo), Lautaro Díaz (emprestado pelo Cruzeiro) e o zagueiro Alexis Duarte, ex-Spartak Moscou, contratado até 2029.

Vojvoda fez a estreia no comando do Santos diante do Fluminense. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
Vojvoda ganhou quatro novos jogadores nesta terça (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

