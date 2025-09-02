Santos anuncia contratação do zagueiro Adonis Frías

O Santos oficializou nesta terça-feira (27) o quarto reforço da temporada: o zagueiro argentino Adonis Frías, de 27 anos. O jogador chega do León, do México, e assinou contrato até 31 de dezembro de 2028. Ele vestirá a camisa 98, em referência ao seu ano de nascimento. Frías destacou a motivação de defender o clube.

— A história do Santos é incrível e muito conhecida na Argentina, principalmente por jogadores como Pelé e Neymar, e isso dá uma motivação extra ao chegar aqui. Hoje temos o Neymar aqui e também é uma motivação gigante jogar com esta classe de jogador. A verdade é que o clube tem história incrível, em uma cidade muito linda e tenho certeza que foi uma decisão correta, estou muito contente — afirmou.

Revelado no futebol argentino, Frías passou por Los Andes e teve longa trajetória no Defensa y Justicia, onde disputou 101 partidas. No León, onde atuava desde o início de 2023, somou 84 jogos, três gols e três assistências. Na atual temporada (2025), o defensor participou de 14 partidas. Segundo dados do Sofascore, saiu de campo sem sofrer gols em duas oportunidades, levou dois cartões amarelos e dois vermelhos, sofreu 11 dribles, fez 14 desarmes, 11 interceptações, seis bloqueios e venceu 24 duelos aéreos, sem cometer erros cruciais.

Além de Frías, o Santos já anunciou os meio-campistas Victor Hugo (emprestado pelo Flamengo), Lautaro Díaz (emprestado pelo Cruzeiro) e o zagueiro Alexis Duarte, ex-Spartak Moscou, contratado até 2029.