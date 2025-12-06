Dá para dizer com tranquilidade que a temporada do Bahia em 2025 foi histórica. Claro que espera-se mais a cada ano do novo projeto do clube, mas não dá para ignorar os números. E grande parte desse sucesso tricolor passou pela Arena Fonte Nova, a "fortaleza" que manteve a equipe de pé em todas as competições que participou - as eliminações foram fora de casa - e garantiu dois títulos importantes. Há 39 anos os tricolores não eram tão felizes no seu estádio.

O Bahia jogou na Arena Fonte Nova em 42 partidas ao longo deste ano, com 31 vitórias, seis empates e só cinco derrotas, um aproveitamento de 78,5%. Uma dessas derrotas, inclusive, foi na estreia do time em casa contra o Atlético de Alagoinhas, que aplicou 1 a 0 na segunda rodada do Campeonato Baiano. Mas vale ressaltar que esse jogo foi disputado com um time alternativo e repleto de garotos.

Por sinal, desde 1986 o Bahia não ganhava tantos jogos assim em seus domínios. Naquele ano, foram 32 triunfos, seis empates e quatro derrotas em 40 partidas.

A regularidade do time em casa foi refletida na campanha histórica na principal competição do país, que exige constância durante todo o ano. Prestes a encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro, o Bahia está na sexta posição, com 60 pontos, melhor desempenho disparado do clube na era de pontos corridos, ultrapassando o de 2024.

Não à toa a equipe de Rogério Ceni é a terceira melhor mandante do campeonato, com 14 vitórias, três empates e duas derrotas (78,9% de aproveitamento).

Desempenho do Bahia na Arena Fonte Nova em 2025:

Jogos: 42;

Vitórias: 31;

Empates: seis;

Derrotas: cinco;

Gols marcados: 84;

Gols sofridos: 28.

Público presente

Torcida do Bahia em bom número na Arena Fonte Nova para duelo contra o Sport (Foto: William Malta FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press)

Parte desse sucesso na Arena Fonte Nova é responsabilidade, claro, da torcida tricolor, que se fez presente em todos os jogos da temporada e alcançou uma média de 35 mil pessoas por jogo. Só no Campeonato Brasileiro, foram 38 mil de média.

Fonte de conquistas para o Bahia

Desde 2001, o Bahia não sabia o que era vencer a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano na mesma temporada, dobradinha que representa hegemonia regional e poderio da equipe vencedora perante os principais rivais. Mas, em 2025, a Arena Fonte Nova mudou essa história.

Foi lá que o Bahia abriu 2 a 0 contra o Vitória no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, resultado que deu o título ao Tricolor mesmo com um empate no Barradão. Já em setembro, a equipe coroou uma campanha 100% em casa na Copa do Nordeste e goleou o Confiança por 5 a 0 na final para conquistar o pentacampeonato.

Tudo isso sem falar da Libertadores, já que o Bahia venceu três dos cinco jogos que disputou na Fonte (The Strongest, Boston River e Atlético Nacional) e por pouco não passou para as oitavas.

A despedida da sua torcida depois de um ano com tanto sucesso não poderia ser diferente: vitória tranquila diante do rebaixado Sport para manter o time vivo na briga por G-5. Agora o Tricolor baiano volta a campo a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília) contra o Fluminense, no Maracanã, com chances de elevar ainda mais o nível para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

