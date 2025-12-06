O que o Botafogo precisa para ir direto à fase de grupos da Libertadores?

O Botafogo encerra sua temporada de 2025 neste domingo (7), às 16h, contra o Fortaleza, com um objetivo final: evitar a "Pré-Libertadores". Já classificado para a competição continental, o Glorioso entra em campo precisando de uma combinação de resultados para garantir uma vaga direta na fase de grupos e fechar o ano com menos preocupações para o calendário de 2026.

O cenário da vaga direta: vencer e secar

A matemática para o torcedor alvinegro é clara, mas não depende apenas das próprias forças. Para terminar o Brasileirão na 5ª colocação e assegurar a vaga direta, o Botafogo precisa cumprir dois requisitos:

Vencer o Fortaleza no Estádio Nilton Santos;

Torcer por um empate no duelo entre Fluminense (atual 5º) e Bahia (atual 6º), que se enfrentam no Maracanã.

Qualquer vencedor no jogo entre tricolores (seja Flu ou Bahia) tornaria a missão do Botafogo impossível via G-5, já que o time carioca seria ultrapassado em pontos ou critérios de desempate.

Ainda existe uma possibilidade de a zona de classificação direta se expandir, transformando o G-5 em G-6. Isso aconteceria dependendo do desfecho da Copa do Brasil. Se o Cruzeiro for campeão ou o próprio Fluminense, caso termine entre os cinco primeiros, uma vaga extra é aberta via Brasileirão, o que beneficiaria o Botafogo na disputa.

Torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A necessidade de fazer contas na última rodada para garantir vaga direta na Libertadores em 2026 reflete uma temporada de 2025 abaixo das expectativas para quem entrou no ano ostentando o título de campeão da América. Problemas como planejamento tardio, constantes trocas no comando técnico e uma reformulação brusca no elenco pesaram no desempenho, impedindo que o clube repetisse o protagonismo do ano anterior.

