Luis Roberto e Júnior discordam sobre grupo do Brasil na Copa do Mundo: 'Não temos'

Nesta sexta-feira (5), conhecemos o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026, que será disputada no México, Estados Unidos e Canadá. Na transmissão da Globo, Maestro Júnior e Luis Roberto discordaram sobre qual o melhor jeito de iniciar a fase de grupos.

Para o narrador Luis Roberto, o melhor é que o Brasil caia em um grupo difícil na Copa do Mundo, e ele brincou com a situação de Maestro Júnior preferir adversários mais fáceis. A Seleção vai enfrentar Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase.

- A gente que é apaixonado por futebol ficou fazendo exercício ao longo da semana, de como os grupos ficariam. O Maestro por exemplo gosta de um grupo mais tranquilo para o Brasil na Copa do Mundo, diferente do narrador que vos fala - falou Luis Roberto, na Globo.

- Eu fui na linha de ter o adversários mais fáceis porque não temos ainda uma Seleção pronta. Vamos subindo a montanha devagarinho até chegar onde a gente gostaria - discordou de maneira descontraída Maestro Júnior sobre o grupo do Brasil na Copa do Mundo.

Luis Roberto comandará jogos do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Brasil e a Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, inaugura uma nova era. O torneio terá mais jogos, mais países envolvidos e maior diversidade tática. O formato final aprovado pela FIFA prevê 12 grupos de quatro times, avançando 32 equipes para a próxima fase e adição de um jogo a mais de mata-mata: os 16 avos de final. Depois, segue normalmente com oitavas, quartas, semis e final. Nesta sexta-feira (5), conhecemos o grupo do Brasil na Copa do Mundo.

Para seleções emergentes, o novo modelo da Copa do Mundo representa uma oportunidade histórica de presença no maior palco do futebol. Para as grandes potências, aumenta o desgaste físico e a exigência de elencos amplos. Para a FIFA, o Mundial se torna ainda mais global — e mais comercial.

Se o formato se consolidará ou será ajustado nos ciclos seguintes, só o tempo dirá. Mas, como sempre aconteceu desde 1930, a Copa do Mundo seguirá evoluindo. Afinal, o formato do Mundial é um espelho da evolução do próprio futebol — e 2026 será mais um capítulo dessa transformação. Vale lembrar que o Brasil é o maior vencedor da Copa do Mundo, com cinco títulos.