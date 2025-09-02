Prazos e agentes em ação: a situação de Marcos Leonardo com o São Paulo

A novela envolvendo as negociações entre Marcos Leonardo e o São Paulo ainda está rendendo alguns capítulos. O Lance! apurou que o desfecho até o momento, na manhã desta terça-feira (2), segue o mesmo. Existe um olhar positivo para um bom resultado, mas a liberação está paralisada no Al-Hilal.

A reportagem confirmou que os agentes dos jogadores viajaram para a Arábia Saudita na última semana, quando o assunto começou. O entendimento é que voltar para o Brasil seria melhor para Marcos Leonardo. Com contrato até 2029, o caminho segue sendo um empréstimo até o fim deste ano. Fora da Liga Saudita, a força para voltar ao Tricolor parte muito do jogador e do seu staff.

No mais, nesta manhã, foi inscrito na Liga dos Campeões AFC. O entendimento dele e dos seus agentes é que jogar apenas esta competição seria um problema, muito pela falta de minutos que teria em campo.

Na Liga Saudita, muito do problema passa pelo número de estrangeiros. O jogo duro acontece com o Al-Hilal.

Sonho de jogar a Libertadores, identificação com o São Paulo e desejo de voltar ao radar de Carlo Ancelotti, de olho na Seleção Brasileira, pesam. No mais, a situação ainda não havia sido resolvida por conta da janela europeia, que encerrou na noite de ontem.

Marcos Leonardo entrou na mira de outros clubes, mas o próprio escolheu o São Paulo. Do lado do clube tricolor, tudo está certo. Agora, tudo depende do Al-Hilal. O desfecho precisa sair hoje.

Marcos Leonardo pode reforçar o São Paulo (Foto: Federico PARRA / AFP)

Até quando as negociações devem durar?

O prazo segue a janela brasileira. Ou seja, as partes devem regularizar tudo até às 23h59 (de Brasília). Se não, a contratação não pode ser concluída.

Números de Marcos Leonardo

Em 2025, Marcos Leonardo tem números importantes com a camisa do Al-Hilal. Em 27 partidas, sendo 24 como titular, marcou 21 gols e deu 3 assistências, com média de uma participação direta a cada 91 minutos. Em finalizações, foram 2,9 por jogo, com uma média 1,2 no alvo, precisando de 3,8 tentativas para balançar as redes.

Além do faro de gol, também contribui na criação: soma 1,3 passes decisivos por partida e já gerou 8 grandes chances, convertendo 49% delas. Sofre em média 1,2 faltas por jogo, tem 36% de eficiência nos duelos. Todos os números são do Sofascore.