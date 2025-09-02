Santos acerta saída de jogador da base para o futebol italiano

O Santos liberou o ponta Lorenzo de Paula, que atuava na equipe Sub-17 do Peixe, para o Como, da Itália. O acordo foi fechado nos últimos dias e deve ser oficializado em breve

Lorenzo de Paula já está na Itália e chega em definitivo ao clube italiano. A negociação mantém o Santos com 25ª dos direitos econômicos do atleta.

O atleta chegou ao Santos em 2024, após passagens por Corinthians e Ska Brasil. Nesta temporada, Lorenzo de Paula disputou 27 jogos e marcou dois gols, atuando como ponta e lateral esquerdo.

O garoto de 17 anos é filho de Gérson Caçapa, ex-meia que se destacou pelo Palmeiras e pelas seleções brasileiras de base. Durante a carreira, Caçapa também passou pelo futebol italiano, por clubes como Bari e Lecce. No currículo, ainda soma passagens por Fenerbahçe e Istanbulspor, na Turquia, e Athletico-PR.

Conheça o Como

O Como 1907, fundado em 1907, manda seus jogos no Estádio Giuseppe Sinigaglia, localizado às margens do Lago de Como. O clube possui mais de um século de história no futebol italiano e ao longo desse período conquistou três títulos da Série B e quatro da Série C, além de ter disputado diversas edições da Série A.

Em 2017, o Como enfrentou dificuldades financeiras que resultaram no rebaixamento para a Série D. A situação começou a ser revertida em 2019, após a aquisição do clube pelo conglomerado indonésio Djarum Group, que viabilizou investimentos e uma reorganização administrativa, permitindo o retorno à Série A em 2023.

A equipe conta em seu elenco com nomes conhecidos em cenário mundial como o lateral Sergi Roberto e o ex-jogador Cesc Fàbregas, que é o técnico.