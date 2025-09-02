O Santos devolveu o atacante Deivid Washington ao Chelsea, da Inglaterra, clube ao qual seus direitos pertencem. Pouco utilizado, o jogador encerrou sua segunda passagem pelo Peixe com apenas dois gols marcados. A informação foi inicialmente divulgada pelo 'Diário do Peixe' e confirmada pelo LANCE!.

Natural de Itumbiara (GO), Deivid tem 20 anos e foi apontado como uma das grandes revelações recentes da base santista. Destaque em todas as categorias, o atacante foi promovido ao elenco profissional no primeiro semestre de 2023 e rapidamente conquistou espaço.

Somando as duas passagens, Deivid entrou em campo 39 vezes e anotou quatro gols. As boas atuações despertaram o interesse do futebol europeu e resultaram na transferência para o Chelsea em agosto de 2023.

Na segunda passagem pelo Santos, porém, o jogador teve atuações discretas. Sua última partida foi no domingo (31), no empate sem gols contra o Fluminense, na Vila Belmiro.

Deivid Washington soma quatro gols pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Mudanças no elenco do Santos

Nos últimos meses, Santos rescindiu os contratos do lateral Aderlan e do volante Diego Pituca, além de confirmar o empréstimo de Zanocelo ao Ceará. Léo Godoy foi liberado e acertou com o Independiente, da Argentina, enquanto o atacante Gabriel Veron teve seu vínculo de empréstimo encerrado e foi repassado pelo Porto ao Juventude.

O zagueiro Gil tem rescisão encaminhada e deve encerrar seu vínculo com o clube. O atacante Luca Meirelles foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, enquanto o lateral Rodrigo Ferreira teve o contrato rescindido.