Santos anuncia zagueiro paraguaio Alexis Duarte
Zagueiro assinou até 2029 com o Peixe
O Santos anunciou a contratação do zagueiro Alexis Duarte, da seleção do Paraguai, nesta terça-feira (2). O defensor de 25 anos chega do Spartak Moskva, da Rússia, e assinou contrato válido até 2029.
Revelado pelo Cerro Porteño, Duarte soma passagens vitoriosas pelo clube paraguaio, onde conquistou o Apertura 2020 e o Clausura 2021. Desde 2023, defendia o Spartak em sua primeira experiência internacional, e entrou em campo sete vezes na temporada atual.
Convocado para as Eliminatórias Sul-Americanas, o zagueiro se apresenta ao Peixe após a Data FIFA. Duarte atua regularmente pela seleção paraguaia desde as categorias de base e agora reforça o sistema defensivo do time comandado por Juan Pablo Vojvoda.
Reforços do Santos em 2025
Reforço: Alexis Duarte
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: paraguaio
Idade: 25 anos
Data do anúncio: 2 de setembro de 2025
Último clube: Spartak Moscou (Rússia)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2029
Reforço: Lautaro Díaz
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 27 anos
Data do anúncio: 2 de setembro de 2025
Último clube: Cruzeiro
Contrato: (empréstimo) até 31 de julho de 2026
Reforço: Luisão
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 21 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Novorizontino
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Zé Ivaldo
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 27 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Cruzeiro
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025
Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)
O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.
Reforço: Thaciano
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 30 anos
Data do anúncio: 13 de janeiro
Último clube: Bahia
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Tiquinho Soares
Posicionamento: centroavante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 34 anos
Data do anúncio: 24 de janeiro
Último clube: Botafogo
Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027
Reforço: Neymar
Posicionamento: meia ou atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho
Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação
Reforço: Gabriel Veron (atacante)
O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.
Reforço: Álavro Barreal
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 6 de fevereiro
Último clube: FC Cincinnati (EUA)
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra
Reforço: Benjamín Rollheiser
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 12 de fevereiro
Último clube: Benfica (Portugal)
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Deivid Washington
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 20 anos
Data do anúncio: 20 de fevereiro
Último clube: Chelsea (Inglaterra)
Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra
Reforço: Zé Rafael
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 26 de feveireiro
Último clube: Palmeiras
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027
Reforço: Igor Vinicius
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 28 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: São Paulo
Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028
Reforço: Willian Arão
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: Panathinaikos (Grécia)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026
Reforço: Gustavo Caballero
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: paraguaio
Idade: 23 anos
Data do anúncio: 24 de julho
Último clube: Nacional (PAR)
Contrato: até julho de 2029
Reforço: Mayke
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileira
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 30 de julho
Último clube: Palmeiras
Contrato: até o fim de 2027
Reforço: Victor Hugo
Posicionamento: meio-campo
Nacionalidade: brasileira
Idade: 21 anos
Data do anúncio: -
Último clube: Flamengo
Contrato: (empréstimo) até 31 de julho de 2026
Tudo sobre
