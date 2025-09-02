São Paulo conversa pelo retorno de Emiliano Rigoni

O São Paulo estaria interessado em um possível retorno de Emiliano Rigoni ao clube. A informação foi antecipada pela "ESPN".

O jogador tem contrato com o León, do México, até dezembro de 2027. A janela de transferências encerra nesta terça-feira, às 23h59 (de Brasília). A ideia inicial do Tricolor seria tentar um empréstimo, mas com opção de compra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Rigoni atuou junto a Hernán Crespo na primeira passagem do argentino pelo time. O Lance! apurou que, independente do reforço, todos os interesses na janela tentaram olhar para conversas de bases salariais que tivessem a ver com a realidade financeira do clube. No caso de Rigoni, se houver um avanço no negócio, uma discussão quanto a isso deve ser levada em consideração.

O jogador defendeu o São Paulo na temporada de 2021. Inclusive, chegou a ser titular na campanha de Crespo naquele ano. Em algumas oportunidades, chegou a visitar o CT. Em julho de 2022, foi vendido ao ao Austin FC, dos Estados Unidos. Na época, a negociação girou em torno dos US$ 4 milhões (R$ 20,8 milhões na cotação da época).

continua após a publicidade

➡️Prazos e agentes em ação: a situação de Marcos Leonardo com o São Paulo

Atualmente, defende o León, do México. Foram 18 partidas disputadas até então, com um gol e uma assistência.

Rigoni chegou a atuar com Crespo no São Paulo (Foto: Ian Campbell / saopaulofc)

Negociação de Rigoni não tem a ver com Marcos Leonardo

A negociação de Rigoni não tem a ver com Marcos Leonardo. São situações diferentes. Nesta terça-feira, o São Paulo também segue firme no mercado para ter o jogador, faltando somente o aval do Al-Hilal, que faz jogo duro. Um negócio não interfere no outro.

Em um mundo ideal, seriam duas opções para o São Paulo. A ideia é ter um reforço forte no ataque, principalmente pensando na Copa Libertadores.