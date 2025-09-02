menu hamburguer
São Paulo

São Paulo conversa pelo retorno de Emiliano Rigoni

Tricolor age com emoção no último dia da janela de transferências

imagem cameraRigoni surgiu como opção do São Paulo novamente (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 02/09/2025
11:24
  • Mais Notícias

O São Paulo estaria interessado em um possível retorno de Emiliano Rigoni ao clube. A informação foi antecipada pela "ESPN".

O jogador tem contrato com o León, do México, até dezembro de 2027. A janela de transferências encerra nesta terça-feira, às 23h59 (de Brasília). A ideia inicial do Tricolor seria tentar um empréstimo, mas com opção de compra.

Rigoni atuou junto a Hernán Crespo na primeira passagem do argentino pelo time. O Lance! apurou que, independente do reforço, todos os interesses na janela tentaram olhar para conversas de bases salariais que tivessem a ver com a realidade financeira do clube. No caso de Rigoni, se houver um avanço no negócio, uma discussão quanto a isso deve ser levada em consideração.

O jogador defendeu o São Paulo na temporada de 2021. Inclusive, chegou a ser titular na campanha de Crespo naquele ano. Em algumas oportunidades, chegou a visitar o CT. Em julho de 2022, foi vendido ao ao Austin FC, dos Estados Unidos. Na época, a negociação girou em torno dos US$ 4 milhões (R$ 20,8 milhões na cotação da época).

Atualmente, defende o León, do México. Foram 18 partidas disputadas até então, com um gol e uma assistência.

Rigoni - Sete
Rigoni chegou a atuar com Crespo no São Paulo (Foto: Ian Campbell / saopaulofc)

Negociação de Rigoni não tem a ver com Marcos Leonardo

A negociação de Rigoni não tem a ver com Marcos Leonardo. São situações diferentes. Nesta terça-feira, o São Paulo também segue firme no mercado para ter o jogador, faltando somente o aval do Al-Hilal, que faz jogo duro. Um negócio não interfere no outro.

Em um mundo ideal, seriam duas opções para o São Paulo. A ideia é ter um reforço forte no ataque, principalmente pensando na Copa Libertadores.

