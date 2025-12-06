O Palmeiras fará diante do Ceará seu último jogo da temporada 2025, marcada por extensa reformulação no elenco, disputa por títulos e arrecadação recorde, impulsionada principalmente pela venda de atletas e pela participação no Mundial de Clubes.

Com resultado esportivo aquém do esperado no último ano e o iminente fim de ciclo de algumas das principais lideranças, a diretoria entendeu ser o momento de rejuvenescer e aprofundar o elenco. Ao todo, 12 jogadores chegaram à Academia de Futebol ao custo de cerca de R$ 700 milhões.

Entre os nomes, estão o atacante Vitor Roque, contratação mais cara da história do clube; o goleiro Carlos Miguel, visto como oportunidade de mercado e responsável por assumir a titularidade no momento de maior pressão da equipe no ano; e Andreas Pereira, antigo sonho da diretoria.

Ao passo que alguns jogadores chegaram ao Palmeiras e se transformaram em titulares incontestável, como o trio citado, outros enfrentaram problemas com lesões. São os casos de Paulinho e Lucas Evangelista.

A dupla passou por cirurgias no segundo semestre da temporada e retorna aos gramados apenas em 2026. O atacante, uma das principais aquisições em termos financeiros da história do clube, alternou momentos de destaque, como os gols anotados no Mundial, com problemas físicos, o que fez o camisa 10 terminar o ano com apenas uma partida como titular. Já o volante, contratado para substituir Richard Ríos, engatou sequência na equipe de Abel Ferreira, mas sofreu grave lesão muscular na coxa direita.

Temporada sem títulos

Apesar de permanecer na corrida pelos títulos do Campeonato Paulista, Libertadores e Brasileirão, o Palmeiras terminará a temporada vice das três competições. Ainda no início do ano, viu o principal rival conquistar o estadual após derrota no Allianz Parque e empate sem gol na Neo Química Arena.

O Palmeiras via no Brasileirão sua principal chance de título no segundo semestre após abrir vantagem na liderança. A sequência de quatro jogos sem vitórias, com derrotas para Santos e Mirassol, fez com que desaperecesse a diferença para o Flamengo, que abriu quatro pontos de vantagem na 35ª rodada.

Em meio ao aumento da diferença e ao desgaste físico do grupo, Abel Ferreira optou por priorizar a competição continental e poupou a maioria dos titulares diante do Grêmio, no último compromisso antes da viagem para Lima. Em campo, derrota por 3 a 2, resultado que praticamente eliminou as chances de conquista do clube.

– Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado (final da Libertadores). Temos um jogo a meio de semana (contra o Grêmio), vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue – disse Abel, antes da decisão da Libertadores.

Após retornar ao Brasil, venceu seu compromisso diante do Atlético-MG, mas viu o rival carioca triunfar no Maracanã e encerrar a corrida pelo título.

Na Libertadores, chegou a mais uma decisão, a terceira desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico. No entanto, foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, após noventa minutos sem uma finalização em direção ao gol de Rossi.

Derrota para o Flamengo na final de Libertadores definiu temporada sem títulos do Palmeiras em 2025 (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Receita recorde, Mundial e venda de ativos

A venda de jogadores da equipe, como Estêvão, Vitor Reis e Richard Ríos, além da participação até as quartas de final do Mundial, quando foi eliminado pelo Chelsea, impulsionaram o faturamento do clube, que projeta chegar a até R$ 1,7 bilhão em arrecadação no ano - recorde histórico.

Ademais, o Palmeiras trocou de patrocinador master, encerrando uma década de parceria de empresas da presidente Leila Pereira com o clube, e fechou novos acordos para diferentes espaços do uniforme.

O último deles, com a Cimed, é avaliado em R$ 57 milhões, valor que pode aumentar significativamente em caso de venda de produtos atrelados à imagem do Palmeiras.

- Existe o valor de R$ 57 milhões, mas pode ultrapassar por muito. Existe o dinheiro e os royalties. Dependendo do volume de vendas dos produtos (atrelados ao Palmeiras)… não tem limite - explicou João Adibe, em entrevista exclusiva ao Lance!, ao detalhar a parceira.

Para 2026, o Palmeiras prevê arrecadação ainda maior com a venda de atletas, de acordo com o balanço aprovado pelo Conselho de Orientação Fiscal (COF). A expectativa é de entrada de R$ 399,6 milhões com saídas, o que representa 32% do orçamento total.