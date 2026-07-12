Time brasileiro anuncia saída de zagueiro com vídeo de falhas do jogador Clube divulgou lances de gols sofridos junto com o texto de agradecimento

O Amazonas FC anunciou o desligamento do zagueiro Léo Coelho de uma forma que gerou forte repercussão nas redes sociais. Ao publicar o comunicado oficial de saída do atleta, o clube anexou uma sequência de vídeos que destacam falhas do defensor que resultaram em gols dos adversários.

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Léo Coelho deixou o Amazonas após 39 jogos e dois gols marcados (Foto: Reprodução / Instagram)

Mesmo com o texto formal agradecendo ao jogador pela dedicação e profissionalismo, a postagem trouxe quatro lances em que Léo Coelho falha diretamente. Entre os erros expostos estão jogadas da final do Campeonato Amazonense e de partidas da Série C do Campeonato Brasileiro.

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Bastidores da saída

A saída do defensor já era aguardada nos bastidores. Léo Coelho vinha de fora dos relacionados no último jogo contra a Inter de Limeira e havia pedido a rescisão de contrato na Justiça, alegando salários atrasados.

Em nota, o clube limitou-se a informar o fim do vínculo:

— Léo Coelho não faz mais parte do elenco profissional para o resto da temporada. O atleta deixa o clube após 39 jogos e dois gols com a camisa da Onça-pintada. O clube agradece ao defensor pela dedicação, profissionalismo e entrega dentro e fora de campo durante a passagem pelo aurinegro, e deseja sucesso ao atleta nos próximos desafios da carreira. —

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Crise financeira

O episódio ocorre em um momento de forte instabilidade no Amazonas. O clube enfrenta problemas de caixa e convive com punições que impedem a inscrição de novos jogadores no mercado de transferências devido a dívidas acumuladas.

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