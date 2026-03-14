Retorno de Estêvão? Técnico do Chelsea atualiza condição do atacante

O Chelsea encara o Newcastle neste sáabdo (14), às 14h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela 30ª rodada da Premier League. Fora dos últimos cinco jogos da equipe londrina por uma lesão na coxa, o atacante Estêvão está na expectativa de retornar aos gramados, mas não será já nesta partida contra os Maggpies.

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Em entrevista coletiva realizada na última sexta-feira (13), o treinador Liam Rosenior atualizou a condição de Estêvão. O comandante afirmou que o brasileiro segue distante de se recuperar 100% e que não estará entre os relacionados contra o Newcastle.

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— Estevão não jogará novamente neste fim de semana, ele ainda está um pouco mais distante. Queremos ser cuidadosos com Estevão por causa da natureza de sua lesão no músculo posterior da coxa — revelou o treinador.

Técnico do Chelsea, Liam Rosenior aplaude seu time na vitória contra o Crystal Palace (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Lesão de Estêvão

O brasileiro não entra em campo desde o dia 13 de fevereiro, na vitória por 4 a 0 do Chelsea sobre o Hull City pela Copa da Inglaterra, em que marcou um dos gols. Sem o brasileiro, os Blues venceram duas partidas, empataram uma e perderam três, sendo a última uma dura derrota para o Paris Saint-Germain por 5 a 2, pela Champions League.

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Números pelo Chelsea

Em sua primeira temporada no Chelsea, Estêvão soma números expressivos para um jovem de 18 anos. Em 32 partidas com a camisa dos Blues, o jogador já soma sete gols e três assistências.

Estêvão em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução Instagram)

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