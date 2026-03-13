Finalíssima entre Argentina e Espanha tem impasse entre AFA e UEFA

O local de realização da Finalíssima entre Argentina e Espanha está em debate pelas confederações esportivas. A partida entre as seleções campeãs da Copa América e da Eurocopa estava inicialmente agendada para o dia 27 de março na cidade de Lusail, no Catar. Entretanto, a confirmação do evento no país tornou-se incerta devido à situação de conflito no Oriente Médio, o que levou as entidades a avaliarem novas opções de sede para o confronto.

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Opções de sede e declaração da AFA

Com a possibilidade de mudança, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) apresentou o Bernabéu, em Madri, como uma alternativa para sediar o evento. A imprensa local, por meio da rádio Cope, noticiou que o acordo estaria próximo de ser concluído. A Associação do Futebol Argentino (AFA), por sua vez, manifestou a intenção de realizar a partida em seu próprio país, entendendo que a decisão final sobre o local deve ser debatida em conjunto.

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O presidente da AFA, Claudio Tapia, comentou sobre o tema após deixar um tribunal em Buenos Aires. O dirigente expôs a posição da entidade sul-americana em relação à escolha do estádio.

— Vamos começar a trabalhar porque a Espanha quer que a Finalíssima seja disputada na Espanha e eu quero que seja disputada no Monumental — afirmou Tapia, referindo-se à arena localizada na capital argentina.

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Estádio Monumental de Nuñez (Foto: Divulgação/River Plate)

Organização do torneio e posicionamento da Uefa

A organização da Finalíssima segue um modelo de alternância entre as confederações. Na edição de 2022, quando a Argentina venceu a Itália, a partida foi realizada em Londres e conduzida pela Uefa. Para a edição atual, a responsabilidade de organização pertence à Conmebol, que havia estabelecido o acordo inicial com o Catar. A AFA utiliza este regulamento de alternância como base para propor o estádio do River Plate como nova sede.

Em meio às avaliações de mudança, a Uefa emitiu um comunicado oficial enviado à agência de notícias AFP, no qual informou que a transferência para Madri não está confirmada. A entidade europeia declarou que, neste momento, não está sendo considerada nenhuma sede alternativa para o jogo. Uma definição oficial entre a Conmebol e a Uefa é aguardada para os próximos dias. A partida representa o último compromisso oficial de seleções valendo título antes da Copa do Mundo, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Troféu da Finalíssima 2022 (Foto: Kristian Skeie/Uefa)

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