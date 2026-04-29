Di María entra para a história do Rosario Central com gol inédito na Libertadores; veja
Argentino se tornou o jogador mais velho a marcar pelo clube na competição
- Matéria
- Mais Notícias
Aos 38 anos, Di María enfim balançou as redes na Libertadores. O veterano marcou seu primeiro gol na competição na vitória do Rosario Central por 3 a 0 sobre a Universidad Central, da Venezuela, nesta terça-feira (29). O camisa 11 converteu um pênalti aos oito minutos do segundo tempo e ajudou a equipe a se aproximar das oitavas de final.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o Rosario Central chegou a sete pontos e assumiu a liderança do grupo, empatado com o Independiente del Valle, mas à frente no saldo de gols. A equipe segue invicta e ainda não sofreu gols na competição. Já o time venezuelano, estreante na Libertadores, foi superado com gols de Ignacio Ovando, Di María e Enzo Copetti, este nos acréscimos.
Se havia algo que faltava na carreira de Di María, era marcar na principal competição de clubes da América do Sul. Em sua primeira passagem pelo Rosario Central, em 2006, disputou apenas quatro partidas e não marcou. Agora, em sua segunda participação na Libertadores, o argentino finalmente deixou sua marca.
Di María quebra recorde e mantém invencibilidade contra venezuelanos
Com o gol marcado na Venezuela, Di María se tornou o jogador mais velho a balançar as redes pelo Rosario Central na história da Libertadores, aos 38 anos e dois meses. Em contraste, Ignacio Ovando, autor do primeiro gol da partida, tornou-se o mais jovem, com 18 anos e nove meses.
O camisa 11 também ostenta um retrospecto notável em cobranças de pênalti desde que retornou a Rosário. Foi o sexto gol do tipo do atacante, que converteu 17 cobranças consecutivas e 30 das 36 tentativas ao longo de sua carreira.
Além do feito individual, o Rosario Central manteve uma escrita positiva contra clubes venezuelanos. A equipe segue invicta contra adversários do país, com seis vitórias e três empates no histórico. Antes do triunfo em Caracas, o clube já havia vencido o Estudiantes de Mérida por 3 a 0 em 1987, empatado sem gols com o Táchira no mesmo ano, empatado por 2 a 2 com o Táchira na Sul-Americana de 2021 e empatado por 1 a 1 com o Caracas na Libertadores de 2024.
O que vem por aí?
O Rosario Central volta a campo pela competição na próxima terça-feira (5), quando recebe o Libertad, do Paraguai, que ainda não pontuou na chave. A partida será no estádio do Canalla, e uma vitória pode praticamente garantir a classificação antecipada às oitavas de final.
Di María, que não marcava desde 1º de março, quando balançou as redes contra o Newell's no clássico de Rosário, parece pronto para chegar em boa forma às semanas decisivas, com o término do Torneio Apertura e a segunda metade da fase de grupos da Libertadores.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias