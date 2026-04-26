O Real Madrid definiu seu primeiro reforço para a temporada 2026/27. Segundo o jornal espanhol "Diario AS", o clube merengue exercerá a cláusula de recompra de Nico Paz, meia argentino de 21 anos que atualmente defende o Como, da Itália. A decisão já foi comunicada ao jogador e ao clube italiano, conforme a publicação.

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O prazo para ativar a opção de recompra vai até 30 de maio, mas internamente a diretoria já trata o retorno do atleta como prioridade. Nico Paz deixou o Real Madrid em 2024, quando foi vendido ao Como por cerca de 6 milhões de euros. O valor estipulado para o seu retorno é de 9 milhões de euros.

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A decisão de trazer Nico Paz de volta não é à toa. Em duas temporadas na Itália, o argentino se consolidou como uma das grandes revelações do futebol europeu. Sob o comando de Cesc Fàbregas, ele disputou 37 partidas entre a Série A e a Copa da Itália, marcando 13 gols e distribuindo oito assistências.

Os números, no entanto, não contam toda a história. Nico Paz se tornou peça-chave no esquema do Como, que se firmou na elite do Campeonato Italiano. A evolução do jogador foi tão significativa que ele passou a ser convocado regularmente pela seleção argentina.

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Nico Paz já foi elogiado por Messi

A trajetória de Nico Paz ganhou um capítulo especial em outubro de 2024. Na goleada da Argentina por 6 a 0 sobre a Bolívia, ele estreou pela seleção principal e, mesmo com poucos minutos em campo, chamou a atenção do maior nome do futebol argentino.

Messi destacou a inteligência do jovem companheiro e sua capacidade de entender o jogo. Com a camisa da Argentina, Nico Paz também já marcou seu primeiro gol – um golaço de falta contra a Mauritânia, com direito a comemoração de Messi no banco de reservas.

Nico Paz e Messi pela Argentina (Foto: Reproduçãp/Instagram)

O talento do meia não passou despercebido por outros gigantes europeus. De acordo com a imprensa italiana e espanhola, clubes ingleses chegaram a oferecer valores altos para contar com o jogador. A prioridade do argentino, no entanto, sempre foi o retorno a Madri – e o próprio Real Madrid se preparou para isso.

O clube merengue adotou uma política clara ao negociar suas joias da base. Vende os jovens atletas, mas mantém cláusulas de recompra ou percentuais de direitos para não perder o controle sobre o futuro deles. Foi assim com Fran García, vendido ao Rayo Vallecano e depois repatriado por um valor bem abaixo do que havia se valorizado. Nico Paz deve seguir o mesmo roteiro: deixou o clube em 2024, mas o contrato previa a opção de trazê-lo de volta. Agora, o Real Madrid pagará 9 milhões de euros para repatriar um jogador que já vale muito mais no mercado – e que ainda tem 21 anos.

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