No universo do futebol profissional, a disciplina é um pilar tão fundamental quanto a técnica ou a tática aplicada pelos treinadores. Muitos torcedores acreditam que a autoridade do árbitro está estritamente restrita aos 90 minutos de bola rolando, mas a realidade regulamentar é muito mais abrangente e rigorosa do que o senso comum sugere. Incidentes ocorridos durante o aquecimento, no túnel de acesso aos vestiários ou até mesmo durante a simples inspeção do gramado podem resultar em sanções disciplinares severas, incluindo a expulsão imediata de atletas antes mesmo que a partida tenha oficialmente começado. O que acontece se um jogador for expulso antes do jogo começar? O Lance! explica.

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Os três tipos de expulsão pré-jogo previstos na regra

O desfecho de uma expulsão pré-jogo depende inteiramente do momento em que o incidente ocorre em relação à entrega da lista oficial de jogadores, comumente chamada de súmula. Existem três cenários principais previstos pela Regra 3 da FIFA que determinam se o time perderá ou não um jogador em campo.

No primeiro cenário, se a expulsão ocorrer antes da entrega da lista oficial à organização da partida, o jogador simplesmente não pode ser nomeado em nenhuma capacidade naquela lista. O clube deve escolher outro atleta para compor o elenco de titulares ou reservas, e o jogo segue como se o infrator nunca tivesse feito parte daquele evento específico. Não há perda de vagas no banco e nem redução do número de jogadores em campo.

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No segundo cenário, quando um jogador escalado como titular é expulso após a entrega da lista, mas antes do apito inicial, a regra permite que ele seja substituído por um dos reservas nomeados na mesma lista. O ponto fundamental aqui é que o time não começa o jogo com dez jogadores. A equipe mantém seus onze atletas em campo. Entretanto, o jogador expulso não pode ser substituído no banco de reservas por alguém de fora da lista original. Assim, o time inicia com onze, mas terá um suplente a menos disponível para alterações durante os noventa minutos.

No terceiro cenário, se um jogador nomeado como reserva for expulso antes do início do jogo, ele não pode ser substituído na lista de suplentes. O time terá um reserva a menos no banco durante toda a partida. Em ambos os casos ocorridos após a entrega da lista, a troca do titular pelo reserva não consome uma das substituições permitidas durante o jogo e nem utiliza uma das janelas de substituição regulamentares.

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Onde o infrator deve permanecer após a expulsão

Uma vez expulso antes do início da partida, o jogador perde todos os seus direitos de participação no evento. Ele não pode permanecer em nenhuma área técnica, não pode sentar-se no banco de reservas e não pode participar dos protocolos iniciais, como o hino nacional ou o cumprimento oficial entre as equipes. O regulamento exige que o infrator se dirija imediatamente aos vestiários ou, dependendo da orientação de segurança, para as arquibancadas.

A permanência de um jogador expulso na área técnica é considerada uma infração administrativa que pode gerar punições adicionais ao clube e ao treinador. O árbitro deve garantir a remoção do atleta para evitar que ele continue a influenciar o ambiente de jogo, seja provocando adversários ou tentando orientar seus companheiros de forma irregular.

Casos históricos

Embora sejam situações raras, expulsões antes do jogo já ocorreram no futebol de elite. Um dos casos mais emblemáticos foi o do lateral francês Patrice Evra, em 2017. Durante o aquecimento para um jogo da Liga Europa entre Olympique de Marseille e Vitória de Guimarães, Evra agrediu um torcedor de seu próprio clube. O árbitro o expulsou antes do início da partida. Como ele era reserva naquele dia, o Marseille jogou com onze titulares, mas com uma opção a menos no banco de reservas.

Esses incidentes são sempre relatados detalhadamente na súmula. O relatório do árbitro serve como base para o julgamento nos tribunais desportivos, como o STJD no Brasil. As punições para infrações pré-jogo costumam ser rigorosas, pois entende-se que a conduta violenta fora do contexto de disputa de bola é uma afronta direta ao fair play e à organização do esporte. Suspensões prolongadas e multas pesadas são as consequências mais comuns para os atletas que perdem o controle emocional antes do apito inicial.

O desafio tático pós-expulsão

O que acontece se um jogador for expulso antes do jogo começar? Já parou para pensar como um técnico? Para um treinador, perder um titular minutos antes do jogo é um desafio estratégico imenso. Mesmo que o regulamento permita manter onze jogadores em campo, a perda de um titular altera toda a dinâmica planejada durante a semana. Se o atleta expulso era uma peça-chave para o esquema tático, o técnico é forçado a realizar uma substituição improvisada com um dos reservas disponíveis, que pode não ter as mesmas características físicas ou técnicas.

Além disso, a redução do número de suplentes no banco de reservas limita a capacidade de reação do treinador durante o segundo tempo ou em uma eventual prorrogação. Ter menos opções para mudar o jogo ou para substituir atletas cansados é uma desvantagem competitiva real que pode custar o resultado final. Por isso, o controle emocional no túnel e no aquecimento é considerado parte da preparação profissional de qualquer equipe que busca o sucesso em competições de alto nível.

A regra da expulsão pré-jogo demonstra como o futebol é cercado por proteções jurídicas que visam manter a ordem. Saber que o árbitro tem poder soberano desde o primeiro passo no gramado reforça a necessidade de respeito mútuo entre todos os envolvidos no espetáculo. Para o torcedor e o analista, entender essas nuances é a chave para compreender por que, às vezes, um jogo começa com uma escalação diferente daquela anunciada nos telões minutos antes da bola rolar.