'Jogo do ano' na Inglaterra conta com gols nos acréscimos e invasão de campo

A última rodada da National League, a quinta divisão do futebol inglês, foi marcada por um desfecho caótico e histórico neste sábado (25). O confronto direto entre o vice-líder Rochdale e o líder York City, realizado no Spotland Stadium, definiu o título e o acesso automático à League Two (quarta divisão) com gols marcados além do tempo regulamentar e duas invasões de torcedores ao gramado.

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Com o empate por 1 a 1, o York City manteve a primeira colocação com 108 pontos, contra 106 do Rochdale, e garantiu o seu retorno à Football League após uma década de ausência.

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Como foi o jogo?

Antes do apito inicial, a vantagem era dos visitantes. O York City precisava de apenas um empate para assegurar o título, enquanto o Rochdale tinha a obrigação de vencer em casa para ultrapassar o rival na tabela. A partida transcorreu com raras oportunidades claras e o placar permaneceu inalterado até os acréscimos da segunda etapa.

Aos 50 minutos do segundo tempo, Emmanuel Dieseruvwe aproveitou um cruzamento e abriu o placar de cabeça para o Rochdale. O gol, que daria o título ao time mandante, provocou uma intensa comemoração: os jogadores celebraram efusivamente e os torcedores locais invadiram o gramado.

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A paralisação decorrente da festa da torcida obrigou o árbitro da partida a estender o tempo de acréscimos após a retomada do jogo. Em uma de suas últimas investidas no ataque, já aos 58 minutos, o York City conseguiu igualar o marcador.

Após um bate-rebate dentro da grande área do Rochdale, a bola sobrou para Josh Stones finalizar. O chute chegou a ser bloqueado, mas a equipe de arbitragem confirmou que a bola havia ultrapassado a linha do gol. O lance garantiu o empate e transferiu o acesso para a equipe visitante, gerando uma nova invasão de campo, desta vez protagonizada pela torcida do York City. Veja como foram os minutos finais do jogo:

O York City foi campeão da quinta divisão inglesa após empatar com o Rochdale (Foto: X/York City)

Playoffs da National League

Antes da partida, as diretorias de ambos os clubes emitiram um comunicado conjunto em apoio a uma campanha para alterar o regulamento de acesso da divisão. Atualmente, apenas o campeão da National League sobe de forma direta, enquanto as equipes entre a segunda e a sétima colocação disputam os playoffs para definir a segunda e última vaga. Os clubes propõem que o torneio ofereça três vagas de promoção para a League Two.

Após a perda do título nos últimos segundos, o Rochdale terá de buscar o acesso através da repescagem e já está classificado para a fase semifinal do torneio eliminatório, onde enfrentará equipes como Carlisle ou Forest Green.

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