Real Madrid oficializa chegada de novo galáctico Denzel Dumfries chega para potencializar o setor defensivo

O Real Madrid tem um novo reforço para o seu sistema defensivo. O lateral-direito Denzel Dumfries é oficialmente o novo jogador do clube merengue, após uma passagem vitoriosa de cinco anos pela Inter de Milão. Para contar com o holandês de 30 anos, a diretoria espanhola desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 119 milhões na cotação atual) para arcar com a multa rescisória. O atleta assinou vínculo por quatro temporadas.

Comunicado Oficial: Dumfries. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2026

A chegada do defensor atende à prioridade do Real Madrid em blindar sua retaguarda e promete elevar o nível da disputa pela titularidade do setor, que já conta com o inglês Trent Alexander-Arnold. Dumfries é o terceiro nome anunciado para a linha de defesa nesta janela de transferências, que já recebeu Konaté e Cucurella.

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Auge e superação



Embora uma lesão no tornozelo tenha exigido intervenção cirúrgica e limitado sua última temporada na Itália a 28 partidas (com cinco gols e duas assistências), o holandês chega referendado por grandes momentos no futebol europeu.

O ápice de seu ímpeto ofensivo ocorreu na semifinal da Liga dos Campeões de 2024-25, no duelo contra o Barcelona. Na ocasião, o ala teve uma atuação de gala no jogo de ida: marcou dois gols, distribuiu uma assistência e faturou o prêmio de "MVP" da partida, desbancando o favoritismo de Lamine Yamal. No total daquele ciclo, o jogador acumulou 39 exibições, com seis bolas na rede e sete passes para gol, campanha que levou o clube italiano à grande final do torneio continental.

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Denzel Dumfries, da Holanda, matando a bola no peito (Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Trajetória recente de Dumfries



Pela seleção holandesa, Dumfries também ostenta o status de peça-chave na engrenagem da "Laranja Mecânica". O lateral fez parte da campanha na última Copa do Mundo, Copa esta em que a equipe europeia se despediu da competição na fase de 16 avos de final, após uma eliminação dramática nos pênaltis diante do Marrocos.

Agora na capital espanhola, a versatilidade do atleta — capaz de atuar tanto preso à linha de quatro defensores quanto como um ala agudo no apoio ao ataque — vira o novo trunfo tático do Real Madrid para a temporada.

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