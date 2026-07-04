logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Paraguai x França reúne líderes do power ranking da Fifa na Copa do Mundo

Mbappé comanda o ataque francês enquanto Gill vive conto de fadas no Paraguai

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 17:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
Kylian Mbappé lidera o ranking de atacantes da Fifa com média de 8.69 após quebrar recordes na Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss / AFP)

O confronto decisivo entre França e Paraguai, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, traz um ingrediente estatístico de peso. O jogo deste sábado (4), na Filadélfia, reúne os dois atletas que lideram o power ranking de desempenho da Fifa em suas respectivas posições: o atacante francês Kylian Mbappé e o goleiro paraguaio Orlando Gill. O vencedor encara Marrocos nas quartas de final.

  • Alerta de raios interrompe França x Iraque pela Copa do Mundo

    Paraguai x França pode atrasar por alerta climático na Filadélfia

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Didier Deschamps, atual técnico da França, domina a bola em jogo contra o Paraguai em 1998

    França x Paraguai já teve goleada e momento histórico na Copa do Mundo; relembre

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    França tem melhor ataque da Copa do Mundo; Brasil aparece no top 8

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    continua após a publicidade

    O conto de fadas de Orlando Gill

    A presença do paraguaio no topo do ranking da Fifa é uma das histórias mais comoventes deste Mundial. Com 1,98m de altura, o goleiro de 26 anos lidera a categoria "Debaixo das traves" com nota 8.06. O destaque atual contrasta com a realidade de dois anos atrás, quando jogava na segunda divisão de seu país pelo Sportivo San Lorenzo e passava por graves dificuldades financeiras enquanto cuidava do filho prematuro.

    Orlando Gill do Paraguai
    Orlando Gill comemora defesa de pênalti histórica que eliminou a Alemanha na fase anterior (Foto: Franck Fife / AFP)
  • Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Brasil x Noruega: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 2 horas
  • Cristiano Ronaldo cobrando pênalti

    Goleiro da Espanha pede atenção com Cristiano Ronaldo em decisão na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 46 minutos
  • O meio-campista marroquino #08 Azzedine Ounahi comemora o primeiro gol de sua equipe com os companheiros durante a partida da fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Marrocos

    Dê suas notas: Marrocos despacha Canadá e avança para as quartas da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 47 minutos

    • Para comprar mantimentos, Gill chegou a vender uma camisa usada no Sul-Americano Sub-20 por 35 dólares. Depois de amargar a reserva no San Lorenzo da Argentina em 2024, ele ganhou espaço em 2025 e desbancou Gatito Fernández na seleção às vésperas da Copa. Na rodada anterior, ele defendeu dois pênaltis contra a Alemanha, eliminou os campeões de 2014 e somou 24 defesas no torneio.

    continua após a publicidade

    Mbappé destrói recordes no setor ofensivo

    Pelo lado francês, o favoritismo passa pelos pés de uma superestrela mundial em busca do topo da história. Kylian Mbappé ocupa o primeiro lugar isolado na categoria "Ataque" do ranking da Fifa, com uma pontuação de 8.69.

    Mbappé acompanha a trajetória da bola cruzar a linha para selar o seu segundo gol da vitória da França sobre a Suécia
    Kylian Mbappé lidera o ranking de atacantes da Fifa com média de 8.69 após quebrar recordes na Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

    Após marcar duas vezes no triunfo por 3 a 0 sobre a Suécia na fase anterior, o camisa 10 chegou a seis gols nesta edição. Além disso, o capitão francês alcançou a marca de 18 gols em Copas do Mundo, ultrapassando o alemão Miroslav Klose e ficando a apenas dois gols de igualar o recorde histórico do próprio Messi.

    continua após a publicidade

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Pins da Copa do Mundo são dados aos jornalistas que acompanham o torneio

    Copa do Mundo 2026

    Pins das sedes viram troféus para jornalistas na cobertura da Copa

    Há 1 hora
    Azzedine Ounahi (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Quem é Azzedine Ounahi, herói da classificação de Marrocos na Copa?

    Há 1 hora
    As transmissões capitaneadas por Galvão Bueno e a atuação do Desimpedidos e N Sports no digital / (Foto: Divulgação)

    Fora de Campo

    N Sports, que tem Galvão Bueno como sócio, alcança vice-liderança na Copa

    Há 1 hora
    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo

    Lance! Negócios

    Patrocinadora reforça estratégia com Vini Jr e Cristiano Ronaldo como embaixadores na Copa

    Há 1 hora
    O goleiro de Marrocos, Yassine Bounou (nº 01), defende o pênalti do atacante da Holanda, Crysencio Summerville (nº 24), durante a disputa de pênaltis na partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Holanda e Marrocos, no Monterrey Stadium, em Guadalupe (Foto: Alfredo Estrella / Afp)

    Copa do Mundo 2026

    Goleiro de Marrocos completa um ano invicto e leva seleção às quartas

    Há 1 hora
    Saibari deixa o campo do jogo entre Canadá e Marrocos cabisbaixo após sentir um desconforto muscular

    Copa do Mundo

    Torcedores lamentam lesão de algoz do Brasil na Copa: 'Vai fazer falta'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Ounahi comemora ao lado de Bouaddi gol marcado por Marrocos sobre o Canadá na Copa do Mundo

    Marrocos vence Canadá e avança às quartas de final da Copa do Mundo

    Alerta de raios interrompe França x Iraque pela Copa do Mundo

    Paraguai x França pode atrasar por alerta climático na Filadélfia

    Stale Solbakken na coletiva de imprensa

    Noruega deve ter desfalque de peso contra o Brasil

    Cole Palmer comemora terceiro gol do Chelsea contra Wolverhampton na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

    Fora da Copa do Mundo, Palmer dispara: 'Pessoas estão erradas'

    Torcedor de Cabo Verde desabafa após ser hostilizado por argentinos: 'São todos'

    Vinicius Jr. atuando com a camisa da Seleção Brasileira (lado esquerdo) e Haaland vestindo a camisa da Noruega (lado direito).

    Vini Jr e Haaland duelam em Brasil x Noruega de olho na Bola de Ouro

    Saibari sentado no gramado após sentir um desconforto muscular durante Canadá x Marrocos, pela Copa do Mundo

    Algoz do Brasil sai lesionado em Canadá x Marrocos

    Seleções estreantes (Fotos: reprodução federações)

    Campanhas históricas e dificuldades: Como foi a participação das seleções estreantes na Copa?

    Momento em que Júnior Baiano puxa a camisa de Tore André Flo em Brasil x Noruega da Copa do Mundo de 1998

    Quase 30 anos depois, árbitro de Brasil x Noruega da Copa de 98 recorda pênalti incompreendido