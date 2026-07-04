Paraguai x França reúne líderes do power ranking da Fifa na Copa do Mundo Mbappé comanda o ataque francês enquanto Gill vive conto de fadas no Paraguai

O confronto decisivo entre França e Paraguai, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, traz um ingrediente estatístico de peso. O jogo deste sábado (4), na Filadélfia, reúne os dois atletas que lideram o power ranking de desempenho da Fifa em suas respectivas posições: o atacante francês Kylian Mbappé e o goleiro paraguaio Orlando Gill. O vencedor encara Marrocos nas quartas de final.

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O conto de fadas de Orlando Gill

A presença do paraguaio no topo do ranking da Fifa é uma das histórias mais comoventes deste Mundial. Com 1,98m de altura, o goleiro de 26 anos lidera a categoria "Debaixo das traves" com nota 8.06. O destaque atual contrasta com a realidade de dois anos atrás, quando jogava na segunda divisão de seu país pelo Sportivo San Lorenzo e passava por graves dificuldades financeiras enquanto cuidava do filho prematuro.

Orlando Gill comemora defesa de pênalti histórica que eliminou a Alemanha na fase anterior (Foto: Franck Fife / AFP)

Para comprar mantimentos, Gill chegou a vender uma camisa usada no Sul-Americano Sub-20 por 35 dólares. Depois de amargar a reserva no San Lorenzo da Argentina em 2024, ele ganhou espaço em 2025 e desbancou Gatito Fernández na seleção às vésperas da Copa. Na rodada anterior, ele defendeu dois pênaltis contra a Alemanha, eliminou os campeões de 2014 e somou 24 defesas no torneio.

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Mbappé destrói recordes no setor ofensivo

Pelo lado francês, o favoritismo passa pelos pés de uma superestrela mundial em busca do topo da história. Kylian Mbappé ocupa o primeiro lugar isolado na categoria "Ataque" do ranking da Fifa, com uma pontuação de 8.69.

Kylian Mbappé lidera o ranking de atacantes da Fifa com média de 8.69 após quebrar recordes na Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Após marcar duas vezes no triunfo por 3 a 0 sobre a Suécia na fase anterior, o camisa 10 chegou a seis gols nesta edição. Além disso, o capitão francês alcançou a marca de 18 gols em Copas do Mundo, ultrapassando o alemão Miroslav Klose e ficando a apenas dois gols de igualar o recorde histórico do próprio Messi.

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