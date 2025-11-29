Olho no Lance!: 5 jogos do futebol internacional para assistir neste fim de semana
Confira partidas para ficar de olho neste sábado (29) e domingo (30)
O fim de semana promete grandes emoções no futebol internacional com duelos imperdíveis entre seleções para os fãs do esporte. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar entre sábado (29) e domingo (30). Então, já anota na agenda e não perca!
📅 Cinco jogos do futebol internacional para assistir no fim de semana
Monaco x PSG
O PSG chega ao principado embalado por uma vitória espetacular de 5 a 3 sobre o Tottenham na Champions League, destacada por um hat-trick de Vitinha. Invicto há oito jogos no Campeonato Francês e buscando manter a liderança, o time de Luis Enrique enfrenta um Monaco em crise profunda. A equipe da casa, comandada por Sébastien Pocognoli, perdeu seus últimos três jogos na liga, caindo para o 8º lugar, e possui a pior defesa da metade superior da tabela. Além disso, o histórico recente é desastroso para os mandantes: o Monaco sofreu pelo menos quatro gols em três dos últimos cinco confrontos contra o PSG.
Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund
O Bayer Leverkusen desponta como um sério candidato ao título, vivendo uma fase excelente com quatro vitórias consecutivas, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre o Manchester City na Champions League. A equipe de Kasper Hjulmand perdeu apenas uma vez na Bundesliga desde agosto e possui o segundo melhor ataque da competição. Já o Borussia Dortmund tenta se recuperar no campeonato nacional após quebrar um jejum de vitórias na Europa goleando o Villarreal. A equipa de Niko Kovac já está nove pontos atrás do líder Bayern, prejudicada pelo excesso de empates (quatro) na temporada, e precisa vencer para revigorar suas esperanças de título.
Sevilla x Real Betis
O clássico da Andaluzia coloca frente a frente rivais em momentos opostos. O Sevilla, sob o comando de Matías Almeyda, vive uma situação precária com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e uma defesa que sofre muitos gols. Já o Real Betis, de Manuel Pellegrini, ocupa o 5º lugar e chega confiante, mantendo-se invicto como visitante na La Liga e vindo de vitória na Liga Europa. Embora o Betis tenha vencido o último clássico e esteja em melhor forma, o histórico geral recente é equilibrado, prometendo um duelo tenso no Ramón Sánchez Pizjuán.
Chelsea x Arsenal
Este clássico entre Blues e Gunners é o grande destaque da rodada da Premier League. O Chelsea, vice-líder, recuperou-se de um início lento e venceu 9 dos seus últimos 11 jogos em todas as competições, incluindo um triunfo recente sobre o Barcelona. No entanto, o time de Enzo Maresca ainda oscila em Stamford Bridge, onde conquistou menos da metade de seus pontos. O líder Arsenal chega com moral elevadíssima, sendo o único time com 100% de aproveitamento na Champions (após vencer o Bayern) e vindo de uma goleada sobre o Tottenham. O histórico recente no estádio do Chelsea favorece amplamente os Gunners, que não perdem lá pela Premier League há mais de sete anos.
Roma x Napoli
A Roma chega ao "Derby del Sole" como líder isolada da Serie A, vivendo um momento iluminado sob o comando de Gian Piero Gasperini. Com três vitórias seguidas e a melhor defesa do campeonato (apenas seis gols sofridos), o time da capital tem sido especialista em sair na frente no placar. O Napoli, por sua vez, parece ter reencontrado seu futebol após ajustes táticos de Antonio Conte, vindo de boas vitórias contra Atalanta e Qarabag. Contudo, para vencer o clássico, os atuais campeões precisarão superar seu péssimo retrospecto recente fora de casa (três derrotas nos últimos quatro jogos) e confiar na sua hegemonia histórica no confronto, já que perderam apenas uma das últimas 11 partidas contra a Roma.
