Olho no Lance!: 5 jogos do futebol internacional para assistir neste fim de semana

Confira partidas para ficar de olho neste sábado (29) e domingo (30)

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 29/11/2025
08:00
Chelsea comemora gol de Estêvão diante do Barcelona (Foto: Adrian Dennis / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O fim de semana promete grandes emoções no futebol internacional com duelos imperdíveis entre seleções para os fãs do esporte. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar entre sábado (29) e domingo (30). Então, já anota na agenda e não perca!

📅 Cinco jogos do futebol internacional para assistir no fim de semana

Monaco x PSG

O PSG chega ao principado embalado por uma vitória espetacular de 5 a 3 sobre o Tottenham na Champions League, destacada por um hat-trick de Vitinha. Invicto há oito jogos no Campeonato Francês e buscando manter a liderança, o time de Luis Enrique enfrenta um Monaco em crise profunda. A equipe da casa, comandada por Sébastien Pocognoli, perdeu seus últimos três jogos na liga, caindo para o 8º lugar, e possui a pior defesa da metade superior da tabela. Além disso, o histórico recente é desastroso para os mandantes: o Monaco sofreu pelo menos quatro gols em três dos últimos cinco confrontos contra o PSG.

Com três gols de Vitinha, o PSG venceu o Tottenham por 5 a 3, pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Futebol Internacional: com três gols de Vitinha, o PSG venceu o Tottenham por 5 a 3, pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund

O Bayer Leverkusen desponta como um sério candidato ao título, vivendo uma fase excelente com quatro vitórias consecutivas, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre o Manchester City na Champions League. A equipe de Kasper Hjulmand perdeu apenas uma vez na Bundesliga desde agosto e possui o segundo melhor ataque da competição. Já o Borussia Dortmund tenta se recuperar no campeonato nacional após quebrar um jejum de vitórias na Europa goleando o Villarreal. A equipa de Niko Kovac já está nove pontos atrás do líder Bayern, prejudicada pelo excesso de empates (quatro) na temporada, e precisa vencer para revigorar suas esperanças de título.

bayer-leverkusen-frankfurt-bundesliga
Futebol Internacional: o Bayer Leverkusen enfrenta o Borussia Dortmund (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Sevilla x Real Betis

O clássico da Andaluzia coloca frente a frente rivais em momentos opostos. O Sevilla, sob o comando de Matías Almeyda, vive uma situação precária com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e uma defesa que sofre muitos gols. Já o Real Betis, de Manuel Pellegrini, ocupa o 5º lugar e chega confiante, mantendo-se invicto como visitante na La Liga e vindo de vitória na Liga Europa. Embora o Betis tenha vencido o último clássico e esteja em melhor forma, o histórico geral recente é equilibrado, prometendo um duelo tenso no Ramón Sánchez Pizjuán.

Antony em ação pelo Real Betis na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)
Futebol Internacional: Antony em ação pelo Real Betis na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Chelsea x Arsenal

Este clássico entre Blues e Gunners é o grande destaque da rodada da Premier League. O Chelsea, vice-líder, recuperou-se de um início lento e venceu 9 dos seus últimos 11 jogos em todas as competições, incluindo um triunfo recente sobre o Barcelona. No entanto, o time de Enzo Maresca ainda oscila em Stamford Bridge, onde conquistou menos da metade de seus pontos. O líder Arsenal chega com moral elevadíssima, sendo o único time com 100% de aproveitamento na Champions (após vencer o Bayern) e vindo de uma goleada sobre o Tottenham. O histórico recente no estádio do Chelsea favorece amplamente os Gunners, que não perdem lá pela Premier League há mais de sete anos.

Chelsea comemora gol de Estêvão diante do Barcelona (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Futebol Internacional: Chelsea comemora gol de Estêvão diante do Barcelona (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Roma x Napoli

A Roma chega ao "Derby del Sole" como líder isolada da Serie A, vivendo um momento iluminado sob o comando de Gian Piero Gasperini. Com três vitórias seguidas e a melhor defesa do campeonato (apenas seis gols sofridos), o time da capital tem sido especialista em sair na frente no placar. O Napoli, por sua vez, parece ter reencontrado seu futebol após ajustes táticos de Antonio Conte, vindo de boas vitórias contra Atalanta e Qarabag. Contudo, para vencer o clássico, os atuais campeões precisarão superar seu péssimo retrospecto recente fora de casa (três derrotas nos últimos quatro jogos) e confiar na sua hegemonia histórica no confronto, já que perderam apenas uma das últimas 11 partidas contra a Roma.

Wesley comemora a vitória da Roma com seus companheiros (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)
Futebol Internacional: Wesley comemora a vitória da Roma com seus companheiros (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

