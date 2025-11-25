'Futebol é assim', diz técnico do Internacional sobre empate

Apesar do empate em 1 a 1 com o Santos, na noite desta segunda-feira (24) com o Santos, no estádio Beira-Rio, Ramón e Emiliano Díaz comemoraram a atuação da equipe. O técnico e o auxiliar técnico do Internacional afirmaram estar "frustrados" como resultado, mas que viram o time ter a melhor atuação desde a chegada da dupla. "Futebol é assim", disse o Ramón, sobre as chances perdidas e a igualdade cedida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o resultado, o Alvirrubro permaneceu na 15ª colocação, agora com 41 pontos. Na sexta (28), o Colorado vai ao Rio de Janeiro, enfrentar o Vasco, no estádio São Januário.

'Futebol é assim', diz Ramón

A primeira observação de Ramón e Emiliano Díaz a respeito do empate da partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi sobre a atuação do primeiro tempo, quando o Inter teve 15 finalizações, seis em gol – três delas na trave – e uma bola no gol.

continua após a publicidade

– Foi o melhor primeiro tempo que tivemos desde que estamos aqui. Melhor do que jogamos hoje não podemos jogar. Vamos conversar para continuarmos assim. Nossa obrigação trabalhar com eles para dar tranquilidade. É uma lástima, porque fizemos uma grande partida. Mas o futebol é assim – avaliou o pai.

– Estamos frustrados. Hoje foi frustrante porque criamos muito, jogamos muito, controlamos muito. A gente buscou muito. E nesses momentos vem a falta de confiança, começa a errar passes. Estava tudo positivo, mas o futebol tem essas coisas. Mas vamos seguir brigando. Mas temos três finais mais.

continua após a publicidade

Com 41 pontos, a três do Z4, os Díaz também falaram acreditar na permanência do Inter na Série A. E explicaram o motivo:

– A esperança que tenho é o que eles jogaram hoje. Nessa reta final, é complicado mentalmente, fisicamente, a pressão. O Inter está vivo. Pela situação de hoje, como criamos. Não temos medo. Vamos lutar até o final. Fiquem tranquilos que a equipe vai jogar até o final – justificou Ramón.

– Fora daqui temos que seguir acreditando no que fizemos no primeiro tempo. Temos qualidade para fazer aqui, podemos fazer fora também. Temos que seguir acreditando. Sabemos que eles podem fazer de novo – pontuou Emiliano.

O filho ainda falou sobre o retorno de Sergio Rochet, após quase dois meses no DM:

– O Anthoni sentiu e falamos com o Chino. Ele topou. Talvez ele precisasse de uma semana mais. Mas precisou e ele colocou a cara.