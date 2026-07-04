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Quantos gols Mbappé tem na Copa do Mundo?

Craque francês balançou as redes no mata-mata

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 19:40
Atualizado há 7 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia
Kylian Mbappé comemora o gol marcado contra o Paraguai; atacante francês agora soma 19 gols em Copas do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Kylian Mbappé continua escrevendo o seu nome na história do futebol mundial com marcas impressionantes. Ao balançar as redes na partida contra o Paraguai, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o atacante francês alcançou a marca de 19 gols na história dos Mundiais e ficou a apenas um de igualar o recorde absoluto de Lionel Messi, que lidera o ranking histórico com 20 gols.

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    O camisa 10 da seleção francesa iniciou o duelo das oitavas isolado na vice-artilharia histórica após ultrapassar o alemão Miroslav Klose na rodada anterior. Com o gol marcado diante dos sul-americanos, o capitão francês encostou de vez no topo do futebol moderno.

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, controla a bola durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia
    Kylian Mbappé agora soma 19 gols em Copas do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)

    Os 19 gols de Mbappé na Copa do Mundo

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    • O desempenho de Mbappé impressiona pela regularidade e pela velocidade com que atinge suas marcas, precisando de apenas três edições do torneio para colar no topo:

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    Edição da CopaGols MarcadosDesempenho da França

    Rússia 2018

    4 gols

    Campeã

    Catar 2022

    8 gols

    Vice-campeã (Artilheiro)

    América do Norte 2026

    7 gols

    Em andamento

    Com os 7 gols anotados no atual torneio, Mbappé divide a liderança da corrida pela Chuteira de Ouro da competição com Messi, transformando a reta final da Copa do Mundo em um duelo direto pelo prêmio.

    A lista dos maiores goleadores da história dos Mundiais mostra uma disputa ponto a ponto entre os dois companheiros de artilharia da atual edição:

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      1.
    1. Lionel Messi: 20 gols (7 nesta Copa)
      2. 2.
    2. Kylian Mbappé: 19 gols (7 nesta Copa)
      3. 3.
    3. Miroslav Klose: 16 gols
      4. 4.
    4. Ronaldo Fenômeno: 15 gols
      5. 5.
    5. Gerd Müller: 14 gols

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