Quantos gols Mbappé tem na Copa do Mundo? Craque francês balançou as redes no mata-mata

Kylian Mbappé continua escrevendo o seu nome na história do futebol mundial com marcas impressionantes. Ao balançar as redes na partida contra o Paraguai, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o atacante francês alcançou a marca de 19 gols na história dos Mundiais e ficou a apenas um de igualar o recorde absoluto de Lionel Messi, que lidera o ranking histórico com 20 gols.

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O camisa 10 da seleção francesa iniciou o duelo das oitavas isolado na vice-artilharia histórica após ultrapassar o alemão Miroslav Klose na rodada anterior. Com o gol marcado diante dos sul-americanos, o capitão francês encostou de vez no topo do futebol moderno.

Kylian Mbappé agora soma 19 gols em Copas do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)

Os 19 gols de Mbappé na Copa do Mundo

O desempenho de Mbappé impressiona pela regularidade e pela velocidade com que atinge suas marcas, precisando de apenas três edições do torneio para colar no topo:

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Edição da Copa Gols Marcados Desempenho da França Rússia 2018 4 gols Campeã Catar 2022 8 gols Vice-campeã (Artilheiro) América do Norte 2026 7 gols Em andamento

Com os 7 gols anotados no atual torneio, Mbappé divide a liderança da corrida pela Chuteira de Ouro da competição com Messi, transformando a reta final da Copa do Mundo em um duelo direto pelo prêmio.

A lista dos maiores goleadores da história dos Mundiais mostra uma disputa ponto a ponto entre os dois companheiros de artilharia da atual edição:

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1 . Lionel Messi: 20 gols (7 nesta Copa) 2 . Kylian Mbappé: 19 gols (7 nesta Copa) 3 . Miroslav Klose: 16 gols 4 . Ronaldo Fenômeno: 15 gols 5 . Gerd Müller: 14 gols

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