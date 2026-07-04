Canadá se torna o primeiro país-sede a ser eliminado nesta Copa do Mundo Seleção foi dominada pelos marroquinos e se despediu com derrota por 3 a 0

O Canadá se tornou neste sábado a primeira seleção anfitriã eliminada da Copa do Mundo de 2026. Diante do Marrocos, em Houston, a equipe foi derrotada por 3 a 0 e deu adeus ao torneio nas oitavas de final. O grande destaque da classificação marroquina foi Ounahi, autor dos dois primeiros gols da partida, enquanto Rahimi marcou nos acréscimos e confirmou a vaga dos Leões do Atlas entre os oito melhores da competição.

Depois de um primeiro tempo de poucas emoções, marcado por muitas faltas e cartões, o Canadá até conseguiu iniciar a partida de forma mais agressiva e criou a melhor oportunidade antes do intervalo. Oluwaseyi recebeu dentro da área, girou sobre a marcação e obrigou Bono a fazer grande defesa. A resposta do Marrocos, porém, mostrou que a equipe africana não precisaria de muitas chances para decidir o confronto. Rahimi aproveitou um erro na saída de bola canadense e finalizou de longe, dando o primeiro aviso antes do intervalo.

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A superioridade marroquina apareceu de vez na etapa final. Logo aos quatro minutos, Hakimi cobrou uma falta ensaiada na entrada da área e encontrou Ounahi livre para finalizar de primeira e abrir o placar. O gol obrigou o Canadá a sair mais para o jogo, mas Jonathan David e Buchanan desperdiçaram as melhores oportunidades da equipe diante de uma defesa bem organizada e de mais uma atuação segura do goleiro Bono. Já nos minutos finais, o Marrocos aproveitou os espaços deixados pelos donos da casa para liquidar a classificação. Em um contra-ataque rápido, Brahim Díaz encontrou Ounahi, que bateu de primeira para marcar o segundo. Nos acréscimos, Rahimi apareceu dentro da área para completar a goleada por 3 a 0.

A derrota encerra a participação do Canadá como o primeiro dos três países-sede a ser eliminado da competição. A seleção, que buscava aproveitar o fator casa para alcançar sua melhor campanha em Mundiais, não conseguiu repetir o desempenho apresentado na fase anterior e acabou superada por um Marrocos eficiente, que confirma a boa fase iniciada na Copa de 2022 e alcança, pela segunda edição consecutiva, uma vaga nas quartas de final.

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O meio-campista marroquino #08 Azzedine Ounahi comemora o primeiro gol de sua equipe com os companheiros durante a partida da fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Marrocos (Foto: Thomas COEX / AFP)

Estados Unidos seguem firmes e encaram a Bélgica

Enquanto o Canadá se despediu da competição, os Estados Unidos continuam vivos na briga pelo título. Também jogando em casa, os norte-americanos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0.

Balogun abriu o placar ainda no primeiro tempo ao aproveitar uma falha da defesa adversária, mas acabou expulso na etapa final após entrada dura revisada pelo VAR. Mesmo atuando com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, os Estados Unidos mantiveram o controle da partida, neutralizaram a pressão bósnia e ampliaram com Tillman, em cobrança de falta que contou com falha do goleiro Vasilj.

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Tillman comemora com seus companheiros o gol marcado pelos Estados Unidos sobre a Bósnia na Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/AFP)

México chega embalado e sem levar gols

O México também mantém vivo o sonho de conquistar o título diante de sua torcida. A seleção mexicana confirmou presença nas oitavas de final ao vencer o Equador por 2 a 0 no Estádio Azteca, em uma atuação dominante construída ainda no primeiro tempo.

Com forte pressão desde os minutos iniciais, os donos da casa abriram vantagem com gols de Julián Quiñones e Raúl Jiménez, controlaram completamente a partida e praticamente não sofreram defensivamente. Além de avançar com 100% de aproveitamento, o México chama atenção pelo desempenho da defesa, que ainda não foi vazada nesta Copa do Mundo. Agora, os mexicanos terão pela frente a Inglaterra nas quartas de final, e, caso avancem, poderão cruzar com Brasil ou Noruega na semifinal.

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Quiñones carrega o México ao ataque no jogo contra o Equador pela Copa do Mundo (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

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