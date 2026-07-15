Qual seleção vai vencer a Copa do Mundo? Vote

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Argentina e Espanha se enfrentam no domingo (19) pela final da Copa do Mundo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 18:50
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)
Argentina e Espanha farão a final da Copa do Mundo no domingo (19) (Foto: Reprodução)

No próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), o MetLife Stadium, em Nova Iorque, será o palco da grande final da Copa do Mundo de 2026. De um lado do gramado estará a Argentina, atual campeã que busca o seu quarto título mundial para consolidar uma era de ouro sob o comando de Lionel Messi. Do outro, a Espanha, embalada por um futebol vistoso e pela juventude de suas estrelas, tenta garantir a sua segunda taça na história.

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    Como foi a Argentina na Copa do Mundo?

    A equipe de Lionel Scaloni iniciou sua trajetória de forma tranquila na fase de grupos, avançando na liderança da chave com 100% de aproveitamento ao bater a Argélia por 3 a 0, a Áustria por 2 a 0 e a Jordânia por 3 a 1. No entanto, o mata-mata reservou fortes emoções e duelos desgastantes para os argentinos, que precisaram passar por Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação, buscaram uma virada histórica diante do Egito por 3 a 2 após saírem perdendo por 2 a 0 nas oitavas, e eliminaram a Suíça por 3 a 1, também no tempo extra, nas quartas. O ápice do drama ocorreu na semifinal heroica contra a Inglaterra, quando a Albiceleste saiu atrás no placar após sofrer um gol de Anthony Gordon, mas buscou a classificação para a final com gols salvadores de Enzo Fernández e Lautaro Martínez nos minutos finais do confronto.

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    • Messi dá soco no ar em comemoração à vitória da Argentina
    Messi dá soco no ar em comemoração à vitória da Argentina na semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra. Albiceleste vai enfrentar a Espanha na final do Mundial (Foto: Thomas Coex / AFP)

    Como foi a Espanha na Copa do Mundo?

    A trajetória da Espanha começou com um tropeço surpreendente na estreia, ao empatar por 0 a 0 contra Cabo Verde. No entanto, a Fúria se recuperou rapidamente na fase de grupos ao golear a Arábia Saudita por 4 a 0 com um show em campo e, na sequência, despachar o Uruguai ao vencer por 1 a 0. No mata-mata, os espanhóis mantiveram o ritmo e passaram com facilidade pela Áustria por 3 a 0 nas oitavas de final. Na sequência, eliminaram o Portugal de Cristiano Ronaldo em sua última Copa do Mundo nas quartas de final e, logo depois, superaram a Bélgica. Na semifinal, a Espanha bateu a badalada França por 2 a 0 em um confronto onde era tratada como azarona, mesmo carregando um retrospecto muito positivo contra os franceses. Toda essa campanha consistente teve como pilares a liderança técnica do jovem Lamine Yamal, a eficiência de Mikel Oyarzabal no ataque, o controle absoluto do meio-campo sob o comando de Rodri e a impressionante solidez defensiva do lateral Marc Cucurella ao longo do Mundial.

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    Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026
    Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

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