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Quando é a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026?

Gigantes europeus se enfrentam no próximo sábado pelo terceiro lugar do Mundial

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 18:25
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O atacante inglês número 9, Harry Kane, reage após a derrota na semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina, no Estádio de Atlanta
Inglaterra de Harry Kane e Bellingham quer fechar a campanha no pódio da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen / AFP)

A definição dos finalistas da Copa do Mundo de 2026 também estabeleceu o confronto que vale o terceiro lugar do torneio. As badaladas seleções da França e da Inglaterra, que caíram diante de Espanha e Argentina, respectivamente, nas semifinais, se enfrentam na tradicional disputa pelo terceiro lugar.

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    O clássico europeu, que reúne elencos milionários e estrelas da Premier League e de La Liga, já tem data, horário e palco confirmados pela Fifa.

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    • Data, horário e local do confronto

    O zagueiro inglês número 15, Dan Burn, e seus companheiros de equipe lamentam o segundo gol da Argentina, marcado pelo atacante número 22, Lautaro Martínez (não visível na imagem), durante a partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina, no Estádio de Atlanta
    O zagueiro inglês número 15, Dan Burn, e seus companheiros de equipe lamentam o segundo gol da Argentina, marcado pelo atacante número 22, Lautaro Martínez, durante a partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina (Foto: Odd Anderson / AFP)

    O duelo de consolação da Copa do Mundo acontece na véspera da grande final. Confira os detalhes do jogo:

    • Data: Sábado, 18 de julho de 2026
    • Horário: 18h (de Brasília)
    • Local: Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida)

    A partida marca a despedida de grandes astros desta edição do Mundial, como Kylian Mbappé, Harry Kane e Jude Bellingham, que buscam encerrar suas trajetórias em solo norte-americano com uma vitória de honra para seus países.

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