Quando é a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026?
Gigantes europeus se enfrentam no próximo sábado pelo terceiro lugar do Mundial
A definição dos finalistas da Copa do Mundo de 2026 também estabeleceu o confronto que vale o terceiro lugar do torneio. As badaladas seleções da França e da Inglaterra, que caíram diante de Espanha e Argentina, respectivamente, nas semifinais, se enfrentam na tradicional disputa pelo terceiro lugar.
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O clássico europeu, que reúne elencos milionários e estrelas da Premier League e de La Liga, já tem data, horário e palco confirmados pela Fifa.
Data, horário e local do confronto
O duelo de consolação da Copa do Mundo acontece na véspera da grande final. Confira os detalhes do jogo:
- Data: Sábado, 18 de julho de 2026
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida)
A partida marca a despedida de grandes astros desta edição do Mundial, como Kylian Mbappé, Harry Kane e Jude Bellingham, que buscam encerrar suas trajetórias em solo norte-americano com uma vitória de honra para seus países.
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