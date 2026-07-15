Quando é a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026? Gigantes europeus se enfrentam no próximo sábado pelo terceiro lugar do Mundial

A definição dos finalistas da Copa do Mundo de 2026 também estabeleceu o confronto que vale o terceiro lugar do torneio. As badaladas seleções da França e da Inglaterra, que caíram diante de Espanha e Argentina, respectivamente, nas semifinais, se enfrentam na tradicional disputa pelo terceiro lugar.

Lautaro Martínez celebra o gol da virada nos acréscimos; atacante colocou a Argentina na grande final da Copa do Mundo contra a Espanha (Foto: Thomas Coex / AFP)

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O clássico europeu, que reúne elencos milionários e estrelas da Premier League e de La Liga, já tem data, horário e palco confirmados pela Fifa.

Cherki lamenta eliminação da Franca para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Data, horário e local do confronto

O zagueiro inglês número 15, Dan Burn, e seus companheiros de equipe lamentam o segundo gol da Argentina, marcado pelo atacante número 22, Lautaro Martínez, durante a partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina (Foto: Odd Anderson / AFP)

O duelo de consolação da Copa do Mundo acontece na véspera da grande final. Confira os detalhes do jogo:

Data : Sábado, 18 de julho de 2026

: Sábado, 18 de julho de 2026 Horário : 18h (de Brasília)

: 18h (de Brasília) Local: Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida)

A partida marca a despedida de grandes astros desta edição do Mundial, como Kylian Mbappé, Harry Kane e Jude Bellingham, que buscam encerrar suas trajetórias em solo norte-americano com uma vitória de honra para seus países.

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