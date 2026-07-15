Anthony Gordon quebra escrita na semifinal e coloca Inglaterra na frente
Atacante abriu o placar em Atlanta
A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, disputada em Atlanta, ganhou um herói inesperado. Em um confronto extremamente truncado, nervoso e marcado por um excesso de faltas de ambos os lados, o atacante Anthony Gordon balançou as redes no início da etapa complementar para abrir o placar a favor dos britânicos.
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Com o gol, o atleta registrou uma marca importante para o elenco inglês neste Mundial: ele se tornou o primeiro jogador do país a marcar um gol na fase de mata-mata que não seja o centroavante Harry Kane ou o meio-campista Jude Bellingham.
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Até o início da partida desta quarta-feira (15), os astros do Bayern de Munique e do Real Madrid concentravam todas as ações ofensivas e gols da Inglaterra nas fases de eliminação direta.
Além de Gordon, o único outro jogador fora da badalada dupla a balançar as redes nesta Copa do Mundo havia sido o atacante Marcus Rashford, do Manchester United, que marcou ainda na primeira rodada da fase de grupos, contra a Croácia.
O valor de mercado de Gordon
Recém-anunciado como reforço do Barcelona — que desembolsou 80 milhões de euros para contratá-lo —, Anthony Gordon colhe os frutos de uma temporada espetacular.
Antes de se transferir para o futebol espanhol e brilhar no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, o ponta-esquerda foi o principal destaque do Newcastle na última edição da Premier League, acumulando 17 gols e 5 assistências.
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