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Anthony Gordon quebra escrita na semifinal e coloca Inglaterra na frente

Atacante abriu o placar em Atlanta

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 17:40
Atualizado há 4 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Anthony Gordon, camisa 18 da Inglaterra, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Inglaterra e Argentina
Anthony Gordon comemora após abrir o placar contra a Argentina na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / Getty Images / AFP)

A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, disputada em Atlanta, ganhou um herói inesperado. Em um confronto extremamente truncado, nervoso e marcado por um excesso de faltas de ambos os lados, o atacante Anthony Gordon balançou as redes no início da etapa complementar para abrir o placar a favor dos britânicos.

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    Anthony Gordon, camisa 18 da Inglaterra, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Inglaterra e Argentina, no Estádio de Atlanta, em 15 de julho de 2026, em Atlanta
    Anthony Gordon comemora após abrir o placar contra a Argentina na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / Getty Images / AFP)

    Com o gol, o atleta registrou uma marca importante para o elenco inglês neste Mundial: ele se tornou o primeiro jogador do país a marcar um gol na fase de mata-mata que não seja o centroavante Harry Kane ou o meio-campista Jude Bellingham.

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    Além de Gordon, o único outro jogador fora da badalada dupla a balançar as redes nesta Copa do Mundo havia sido o atacante Marcus Rashford, do Manchester United, que marcou ainda na primeira rodada da fase de grupos, contra a Croácia.

    O valor de mercado de Gordon

    Recém-anunciado como reforço do Barcelona — que desembolsou 80 milhões de euros para contratá-lo —, Anthony Gordon colhe os frutos de uma temporada espetacular.

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    Antes de se transferir para o futebol espanhol e brilhar no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, o ponta-esquerda foi o principal destaque do Newcastle na última edição da Premier League, acumulando 17 gols e 5 assistências.

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