logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Rooney detona Inglaterra após virada da Argentina: 'Momento de pânico'

Ídolos da seleção inglesa criticam recuo da equipe de Thomas Tuchel após abrir o placar

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 19:40
Favorite o Lance! no Google
Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

A derrota da Inglaterra por 2 a 1 para a Argentina, nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo, repercutiu negativamente entre ex-jogadores da seleção inglesa. Após sair na frente com gol de Anthony Gordon, a equipe comandada por Thomas Tuchel sofreu a virada nos minutos finais com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez. Para nomes históricos do futebol inglês, o principal problema foi a postura excessivamente defensiva adotada depois da vantagem no placar.

  • Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo

    Tuchel se defende após eliminação da Inglaterra: ‘Sem arrependimentos’

    Copa do Mundo 2026
    Há 40 minutos
  • Ingleses comemoram gol em derrota para a Argentina

    Ingleses apontam culpado por queda da Inglaterra para a Argentina: ‘Desastre’

    Fora de Campo
    Há 49 minutos
  • Messi comemora gol da virada da Argentina sobre a Inglaterra, na Copa do Mundo

    Lautaro marca no fim, Argentina vira sobre Inglaterra e vai à final da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    Rooney critica recuo da Inglaterra

    Maior artilheiro da história da Inglaterra até ser superado por Harry Kane, Wayne Rooney afirmou que a equipe abandonou sua proposta de jogo logo após marcar o primeiro gol. Para o ex-atacante, a seleção perdeu a iniciativa e permitiu que a Argentina crescesse na partida.

    — É um momento de pânico, um verdadeiro pânico. Você não pode abrir o placar e depois simplesmente se entregar. Entregar a bola e abrir mão de qualquer chance de tentar marcar o segundo gol. Você precisa manter uma postura ofensiva quando a pressão está sobre a Argentina para voltar ao jogo.

    continua após a publicidade
  • Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo

    Capitão da Espanha em 2010 dispara contra a Inglaterra de Tuchel: 'Covarde'

    Copa do Mundo
    Há 2 minutos
  • Enzo Fernández comemora gol de empate para a Argentina diante da Inglaterra

    Entenda comemoração de Enzo Fernández em Inglaterra x Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Lautaro Martínez se emociona e abraça Messi para comemorar gol da Argentina sobre a Inglaterra

    Lautaro Martínez se emociona e profetiza gol da classificação da Argentina na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 minutos

    • Os números do segundo tempo reforçam o domínio argentino. Após um primeiro tempo equilibrado, a equipe de Lionel Scaloni terminou a etapa final com 72% de posse de bola, 13 finalizações contra apenas quatro da Inglaterra, além de cinco escanteios e ampla superioridade na troca de passes.

    Wayne Rooney lamenta eliminação da Inglaterra e critica Thomas Tuchel pelas substituições
    Wayne Rooney lamenta eliminação da Inglaterra e critica Thomas Tuchel pelas substituições (Foto: Reprodução/Instagram)

    Shearer e Upson apontam erro estratégico

    Outro ídolo da seleção inglesa, Alan Shearer avaliou que Tuchel assumiu o risco ao tentar administrar a vantagem diante da atual campeã do mundo. Segundo o ex-centroavante, a estratégia poderia funcionar contra adversários de menor nível, mas era insuficiente diante da qualidade da Argentina.

    continua após a publicidade

    — Ele fez a aposta dele. Sabíamos que queria segurar o resultado. A diferença é que segurar uma vantagem contra a Noruega ou contra o México é diferente de fazer isso contra uma equipe como a Argentina, que tem muita qualidade com a bola e capacidade para aproveitar qualquer oportunidade e punir você.

    Já o ex-zagueiro Matt Upson destacou o aspecto psicológico da partida e afirmou que a Inglaterra deixou de executar justamente aquilo que a havia colocado em vantagem. Para ele, a mudança de comportamento permitiu que os argentinos assumissem completamente o controle do confronto.

    continua após a publicidade

    — Estávamos em uma posição muito boa, e isso me causa um nível enorme de frustração. Fizemos o gol e deixamos de fazer aquilo que nos levaria à vitória. No momento em que isso acontece, uma equipe como a Argentina se alimenta dessa situação. Depois da parada para hidratação, a mudança de momento do jogo já estava consumada.

    Com a classificação, a Argentina disputará a final da Copa do Mundo contra a Espanha, no domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova York (EUA). Já a Inglaterra enfrentará a França na disputa pelo terceiro lugar, no sábado (18), em Miami.

    continua após a publicidade
    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Tuchel se defende após eliminação da Inglaterra: 'Sem arrependimentos'

    Há 40 minutos
    Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo 2026

    Messi e Yamal se encontram em final da Copa do Mundo anos após foto icônica

    Há 43 minutos
    Messi e Yamal em ação na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Quem vai ser o jogador mais decisivo na final da Copa do Mundo? Vote

    Há 44 minutos
    André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

    Copa do Mundo 2026

    André Rizek se rende a Argentina após vitória sobre a Inglaterra: 'Inveja'

    Há 47 minutos
    Ingleses comemoram gol em derrota para a Argentina

    Fora de Campo

    Ingleses apontam culpado por queda da Inglaterra para a Argentina: 'Desastre'

    Há 49 minutos
    Messi-Neymar-Final-Copa-America-Brasil-Argentina

    Fora de Campo

    Argentina recupera liderança do ranking da Fifa; veja a posição do Brasil

    Há 50 minutos
    Mais LANCE!
    Jogadores da Argentina exibindo faixa com fator histórico

    Jogadores da Argentina provocam ingleses com faixa das Malvinas; confira

    Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)

    Qual seleção vai vencer a Copa do Mundo? Vote

    Jogadores da Inglaterra lemantem eliminação na Copa do Mundo

    Imprensa inglesa repercute eliminação da Inglaterra na Copa do Mundo: 'Coração partido'

    Messi comemora vitória da Argentina sobre a Inglaterra e classificação à final da Copa do Mundo

    Messi iguala Pelé, Ronaldo e Cafu e chega em 3ª final de Copa do Mundo

    Lautaro Martinez chora abraçado à Messi em virada da Argentina sobre a Inglaterra

    Argentina começou a ganhar a semifinal da Inglaterra ainda no hino

    Harry Kane lamenta eliminação da Inglaterra para a Argentina na Copa do Mundo de 2026

    Kane lamenta eliminação da Copa para Argentina: 'Peça que falta'

    De joelhos, Messi comemora classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo

    Garantido na final, Messi pode igualar Cafu em recorde histórico

    Lautaro Martínez comemora gol da classificação argentina para a final da Copa do Mundo

    Argentina iguala Brasil em finais de Copa após vitória contra Inglaterra

    Antonella, esposa de Lionel Messi comemorando vitória da Argentina

    Reação de esposa do Messi em classificação da Argentina viraliza; veja