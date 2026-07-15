Rooney detona Inglaterra após virada da Argentina: 'Momento de pânico' Ídolos da seleção inglesa criticam recuo da equipe de Thomas Tuchel após abrir o placar

A derrota da Inglaterra por 2 a 1 para a Argentina, nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo, repercutiu negativamente entre ex-jogadores da seleção inglesa. Após sair na frente com gol de Anthony Gordon, a equipe comandada por Thomas Tuchel sofreu a virada nos minutos finais com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez. Para nomes históricos do futebol inglês, o principal problema foi a postura excessivamente defensiva adotada depois da vantagem no placar.

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Rooney critica recuo da Inglaterra

Maior artilheiro da história da Inglaterra até ser superado por Harry Kane, Wayne Rooney afirmou que a equipe abandonou sua proposta de jogo logo após marcar o primeiro gol. Para o ex-atacante, a seleção perdeu a iniciativa e permitiu que a Argentina crescesse na partida.

— É um momento de pânico, um verdadeiro pânico. Você não pode abrir o placar e depois simplesmente se entregar. Entregar a bola e abrir mão de qualquer chance de tentar marcar o segundo gol. Você precisa manter uma postura ofensiva quando a pressão está sobre a Argentina para voltar ao jogo.

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Os números do segundo tempo reforçam o domínio argentino. Após um primeiro tempo equilibrado, a equipe de Lionel Scaloni terminou a etapa final com 72% de posse de bola, 13 finalizações contra apenas quatro da Inglaterra, além de cinco escanteios e ampla superioridade na troca de passes.

Wayne Rooney lamenta eliminação da Inglaterra e critica Thomas Tuchel pelas substituições (Foto: Reprodução/Instagram)

Shearer e Upson apontam erro estratégico

Outro ídolo da seleção inglesa, Alan Shearer avaliou que Tuchel assumiu o risco ao tentar administrar a vantagem diante da atual campeã do mundo. Segundo o ex-centroavante, a estratégia poderia funcionar contra adversários de menor nível, mas era insuficiente diante da qualidade da Argentina.

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— Ele fez a aposta dele. Sabíamos que queria segurar o resultado. A diferença é que segurar uma vantagem contra a Noruega ou contra o México é diferente de fazer isso contra uma equipe como a Argentina, que tem muita qualidade com a bola e capacidade para aproveitar qualquer oportunidade e punir você.

Já o ex-zagueiro Matt Upson destacou o aspecto psicológico da partida e afirmou que a Inglaterra deixou de executar justamente aquilo que a havia colocado em vantagem. Para ele, a mudança de comportamento permitiu que os argentinos assumissem completamente o controle do confronto.

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— Estávamos em uma posição muito boa, e isso me causa um nível enorme de frustração. Fizemos o gol e deixamos de fazer aquilo que nos levaria à vitória. No momento em que isso acontece, uma equipe como a Argentina se alimenta dessa situação. Depois da parada para hidratação, a mudança de momento do jogo já estava consumada.

Com a classificação, a Argentina disputará a final da Copa do Mundo contra a Espanha, no domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova York (EUA). Já a Inglaterra enfrentará a França na disputa pelo terceiro lugar, no sábado (18), em Miami.

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Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

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