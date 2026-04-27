A 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026 começa nesta semana, entre os dias 28 e 30 de abril, e marca um momento crucial da competição. Com metade dos jogos já disputados, os confrontos passam a ter peso direto na briga pela liderança, única posição que garante vaga direta às oitavas de final. A pressão aumenta principalmente para quem ainda não conseguiu se firmar no topo de seus grupos.

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Confira os jogos dos brasileiros na Copa Sul-Americana:

Botafogo x Independiente Petrolero

📆 Data e horário: terça-feira, 28 de abril, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos (RJ)

👁️ Onde assistir: Disney+ e ESPN

Abrindo a rodada para os brasileiros, o Botafogo encara o Independiente Petrolero (BOL) em casa. O time carioca é líder do grupo com quatro pontos, e enfrenta o último colocado que ainda não pontuou até o momento. O duelo em casa é muito importante para o Botafogo, que pode disparar na liderança, dependendo do resultado entre Caracas (VEN) e Racing (ARG).

📊Classificação Grupo E

1° - Botafogo - 4 pontos

2° - Caracas (VEN) - 4 pontos

3° - Racing (ARG) - 3 pontos

4° - Independiente Petrolero (BOL) - 0 pontos

San Lorenzo x Santos

📆 Data e horário: terça-feira, 28 de abril, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Nuevo Gasómetro (ARG)

👁️ Onde assistir: Disney + e ESPN

O Santos enfrenta um confronto complicado fora de casa contra o San Lorenzo (ARG). O time da Vila não atravessa grande momento na competição, e ocupa a última posição em sua chave, o confronto na Argentina contra o líder do grupo, pode ser um momento de virada de chave.

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📊Classificação Grupo D

1° - San Lorenzo (ARG) - 4 pontos

2° - Deportivo Cuenca (EQU) - 3 pontos

3° - Recoleta FC (PAR) - 2 pontos

4° - Santos - 1 ponto

Millonarios x São Paulo

📆 Data e horário: terça-feira, 28 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: El Campín (COL)

👁️ Onde assistir: ESPN, Disney+ e SBT

O São Paulo busca manter o bom início na competição diante do Millonarios (COL), fora de casa. O Tricolor, que ainda não tomou gols nesta edição, tenta somar pontos importantes longe do Morumbi para seguir firme na liderança do grupo.

📊Classificação Grupo C

1° - São Paulo - 6 pontos

2° - O'Higgins (CHI) - 3 pontos

3° - Millonarios (COL) - 3 pontos

4° - Boston River (URU) - 0 pontos

Cienciano x Atlético-MG

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega (PER)

👁️ Onde assistir: Paramount+

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O Atlético-MG encara o líder do grupo na altitude de Cusco, no Peru. O confronto com o Cienciano (PER) é muito importante para o Galo, que sonha em assumir a liderança ainda nesta rodada. A diferença de pontos entre o time mineiro e o líder peruano, é de apenas 1 ponto.

📊Classificação Grupo B

1° - Cienciano (PER) - 4 pontos

2° - Puerto Cabello (VEN) - 3 pontos

3° - Atlético-MG - 3 pontos

4° - Juventud (URU) - 1 ponto

Palestino x Grêmio

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal de La Cisterna (CHI)

👁️ Onde assistir: Disney + e ESPN

Depois da vitória na última rodada, o Grêmio vai ao Chile em busca de pontos importantes fora de casa. Em um grupo equilibrado, o Tricolor Gaúcho ocupa a segunda posição com três pontos, e precisa vencer para se manter na briga pela liderança.

📊Classificação Grupo F

1° - Montevideo City Torque (URU) - 6 pontos

2° - Grêmio - 3 pontos

3° - Deportivo Riestra (ARG) - 1 ponto

4° - Palestino (CHI) - 1 ponto

Vasco x Olimpia

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de abril, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário (RJ)

👁️ Onde assistir: Paramount+

O Vasco recebe o Olimpia (PAR) em um jogo muito importante para a equipe carioca, que ainda não venceu na competição nesta edição. O adversário aparece na parte de cima da tabela, e o Cruzmaltino precisa vencer para recuperar a confiança e subir na tabela.

📊Classificação Grupo G

1° - Olimpia (PAR) - 4 pontos

2° - Audax Italiano (CHI) - 3 pontos

3° - Barracas Central (ARG) - 2 pontos

4° - Vasco - 1 ponto

Red Bull Bragantino x River Plate

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques (SP)

👁️ Onde assistir: Paramount+

O Bragantino enfrenta o River Plate (ARG) em confronto direto no topo do grupo. Quem vencer pode abrir vantagem importante na liderança, deixando o cenário mais confortável para a sequência. Após perder na estreia para o Carabobo (VEN), o Braga conseguiu se recuperar no segundo jogo, em uma grande vitória de virada para cima do Blooming (BOL). Agora os brasileiros enfrentam o gigante argentino, em um jogo que pode decidir o rumo do time na competição.

📊Classificação Grupo H

1° - River Plate (ARG) - 4 pontos

2° - Carabobo (VEN) - 3 pontos

3° - RB Bragantino - 3 pontos

4° - Blooming (BOL) -1 ponto

Outros confrontos importantes na Copa Sul-Americana

Racing Club x Caracas FC – Grupo E

Confronto importante para o equilíbrio do grupo do Botafogo. As equipes chegam próximas na tabela e o resultado pode mexer diretamente na disputa pela liderança, abrindo espaço para quem vencer se firmar na parte de cima da chave.

Barracas Central x Audax Italiano – Grupo G

Confronto entre equipes que tentam se aproximar do topo da tabela. Dependendo do resultado, o grupo pode ficar ainda mais embolado, aumentando a importância do jogo do Vasco na rodada.

Com a fase de grupos entrando na metade, a Copa Sul-Americana começa a afunilar: apenas o líder avança direto, e cada rodada passa a ter peso decisivo na luta por classificação.

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