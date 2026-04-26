Manchester City e Chelsea decidiram a Copa da Inglaterra de 2026. As duas equipes garantiram vaga na final do torneio após vencerem Southampton e Leeds United, respectivamente, nas semifinais disputadas no último fim de semana em Wembley. A grande decisão acontecerá no dia 16 de maio, novamente no estádio londrino.

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Será uma final inédita. City e Chelsea já se enfrentaram em decisões de Champions League, Community Shield e Copa da Liga Inglesa, mas nunca na Copa da Inglaterra. A última vez que se cruzaram em uma final foi em 2021, na Champions League, quando os Blues levaram a melhor.

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Retrospecto e rivalidade entre City x Chelsea

O Chelsea retorna à decisão da Copa da Inglaterra pela primeira vez desde a temporada 2021/22, quando foi superado pelo Liverpool. O clube londrino não conquista o torneio desde a edição 2017/18 e soma oito títulos da FA Cup, além de outros oito vices.

O Manchester City, por sua vez, chega à sua quarta final consecutiva na competição. O time de Pep Guardiola foi campeão em 2023 e acumula dois vices seguidos. Com a vaga em 2026, o City desempatará a relação entre títulos e vices na competição: são sete de cada até o momento. Esse pode ser o segundo título da equipe na temporada – os Citizens venceram a Copa da Liga Inglesa ao bater o Arsenal por 2 a 0 em março.

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Como foi a semifinal vencida pelo Manchester City?

A classificação do Manchester City veio com um susto. O técnico Pep Guardiola promoveu várias mudanças no time titular, e a falta de ritmo ficou evidente. O City teve a posse de bola, mas pouco produziu no primeiro tempo. A melhor oportunidade veio aos cinco minutos, em um chute de Reijnders que explodiu no travessão, mas o lance já estava anulado por impedimento.

A etapa final começou com o City no ataque. Guardiola colocou Erling Haaland e Jeremy Doku aos 20 minutos, e a pressão aumentou. Aos 24, Savinho exigiu boa defesa de Daniel Peretz. O goleiro do Southampton também salvou aos 29, em finalização de Reijnders. Aos 32, o brasileiro Wellington deixou o campo machucado, sendo substituído por Matsuki.

Quando tudo indicava que o City chegaria ao gol a qualquer momento, veio o contra-ataque mortal. Aos 79, após recuperação no meio-campo, Finn Azaz recebeu na entrada da área e mandou um chute colocado no canto esquerdo de James Trafford. O Southampton abriu o placar e sonhou com a final.

A alegria do time rubro-branco, no entanto, durou pouco. Três minutos depois, Jeremy Doku acertou um chute de fora da área que desviou em James Bree e enganou o goleiro Peretz, empatando a partida. Aos 42 minutos do segundo tempo, Nico Gonzalez recebeu livre na entrada da área e soltou uma bomba no ângulo esquerdo, decretando a virada. A equipe de Guardiola terminou com 22 finalizações contra apenas quatro do Southampton.

Haaland e Bernardo Silva comemorando a classificação do Manchester City (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Como foi a semifinal vencida pelo Chelsea?

Do outro lado da chave, o Chelsea também sofreu, mas garantiu a vaga. Na semifinal entre dois times da Premier League, os Blues precisavam de uma vitória – e possivelmente de um título – para voltar aos trilhos após trocarem de treinador pela terceira vez na temporada. O Leeds United, por sua vez, buscava surpreender e alcançar a final pela primeira vez em 53 anos.

O jogo foi tenso e equilibrado. Aos 14 minutos, o Leeds teve a chance mais aguda da primeira etapa. Bogle avançou com a bola e tocou para Calvert-Lewin, que deu um passe primoroso entre três defensores para Aaronson. Na cara do gol, o jogador americano chutou, mas Robert Sánchez fez grande defesa.

Poucos minutos depois, o Chelsea respondeu. Enzo Fernández encontrou João Pedro, que chutou de primeira e acertou a trave. O gol azul saiu ainda no primeiro tempo. Sánchez chutou para o ataque, a bola sobrou para João Pedro, que cruzou para Enzo Fernández cabecear com liberdade e marcar o único gol da partida.

Na segunda etapa, o Leeds voltou melhor. Em menos de um minuto, Stach acertou uma bomba de fora da área, mas Robert Sánchez salvou com uma mão. O Leeds pressionou forte na reta final, mas o Chelsea segurou a vantagem e comemorou sua primeira final desde o Super Mundial de Clubes.

Enzo Fernández comemorando gol no duelo entre Chelsea e Leeds United (Foto: Adrian Dennis/AFP)

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