Neymar vira alvo de manchetes na Espanha: 'Contra o tempo'

O nome de Neymar voltou a ganhar as manchetes da imprensa europeia às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Em meio à recuperação de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 da Seleção Brasileira foi tema de uma reportagem do jornal espanhol Marca, nesta segunda-feira (8), que definiu o momento vivido pelo craque como uma corrida "contra o tempo" para disputar seu último Mundial.

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Sob o título "Neymar busca sua última dança", o veículo destacou a preocupação existente no Brasil com a condição física do atacante de 34 anos, que encara a competição como a última oportunidade de conquistar o sonhado título mundial pela Seleção.

Matéria do Marca sobre Neymar (Foto: Reprodução)

Tradução: Neymar busca sua última dança

A publicação relembra que lesões marcaram diferentes momentos da trajetória de Neymar em Copas do Mundo e ressalta que a recuperação atual acontece em meio a uma enorme expectativa nacional. Segundo o jornal, a presença do camisa 10 é vista como fundamental não apenas pela qualidade técnica, mas também pela liderança exercida dentro do grupo comandado por Carlo Ancelotti.

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O Marca também deu destaque à confiança demonstrada por Ancelotti em relação ao retorno do jogador. Mesmo com especulações sobre uma possível substituição antes da estreia da Seleção, o treinador italiano teria encerrado qualquer debate ao garantir que Neymar seguirá com o grupo e será aguardado até o limite necessário.

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Recuperação mobiliza a Seleção

A reportagem espanhola detalha ainda o trabalho realizado para acelerar a recuperação do atacante. De acordo com o veículo, Neymar segue um planejamento específico acompanhado por profissionais da comissão médica brasileira, em uma tentativa de deixá-lo apto ainda durante a fase de grupos do Mundial.

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O jornal classificou o processo como uma verdadeira missão para recolocar o principal astro brasileiro em campo. A publicação destacou o trabalho conjunto do médico Felipe Kalil, do preparador físico Cristiano Nunes e do fisioterapeuta Rafael Martini, trio responsável por conduzir a recuperação do jogador.

Última Copa em jogo

Outro ponto enfatizado pela imprensa espanhola é o significado especial da competição para Neymar. O Marca lembrou a publicação recente do atacante nas redes sociais em que utilizou a expressão "A Última Dança", indicando que o torneio representa o capítulo final de sua trajetória em Copas do Mundo.

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