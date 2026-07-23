Sem espaço no Chelsea, Garnacho é anunciado pelo Aston Villa
Jogador assinou por quatro temporadas com a equipe de Birmigham
O Aston Villa anunciou nesta quinta-feira (23) a contratação de Garnacho. O atacante argentino chega por empréstimo junto ao Chelsea até o fim da temporada 2026/27, com obrigação de compra condicionada ao cumprimento de metas previstas em contrato. A mudança representa uma tentativa de retomada na carreira do jogador de 22 anos, que deixou o Manchester United como uma das principais promessas da Premier League, mas não conseguiu se firmar em Stamford Bridge.
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Embora Chelsea e Aston Villa não tenham divulgado oficialmente os valores da cláusula de compra, a expectativa segundo a "BBC" e "The Athletic" é que ela renda cerca de 43 milhões de libras (aproximadamente R$ 320 milhões) ao clube londrino caso seja ativada. Garnacho já acertou um contrato de quatro temporadas, que passará a valer em definitivo se as condições forem alcançadas.
A transferência acontece menos de um ano após o Chelsea investir 40 milhões de libras (cerca de R$ 298 milhões, na cotação da época) para tirá-lo do Manchester United. Apesar da expectativa, o argentino perdeu espaço rapidamente, sobretudo após as chegadas de Morgan Rogers e Geovany Quenda, que aumentaram a concorrência no setor ofensivo.
A ida para o Aston Villa representa um passo abaixo em relação ao cenário vivido por Garnacho nos últimos anos. Depois de despontar no Manchester United, ser convocado pela seleção argentina e despertar grande expectativa no Chelsea, o atacante deixa um clube que disputa títulos nacionais e europeus para tentar recuperar protagonismo em uma equipe que aposta em seu potencial.
Na última temporada, Garnacho disputou 43 partidas pelo Chelsea, marcou oito gols e distribuiu quatro assistências. Na Premier League, porém, balançou as redes apenas uma vez e não conseguiu se consolidar entre os titulares.
O que o Aston Villa ganha com a contratação de Garnacho
A contratação faz parte da reformulação do Aston Villa após a venda de Morgan Rogers ao Chelsea por 117 milhões de libras (cerca de R$ 870 milhões). O clube buscava um jogador capaz de atuar pelos lados do ataque, com velocidade e capacidade de desequilíbrio no um contra um, características que marcaram o início da carreira de Garnacho.
Além do aspecto técnico, o formato do negócio também reduz os riscos financeiros para o Villa. O empréstimo com obrigação de compra condicionada ajuda o clube a administrar as exigências do fair play financeiro da Premier League e da Uefa, adiando o impacto contábil da transferência definitiva.
Garnacho chega como a quarta contratação do Aston Villa nesta janela, depois das chegadas de Manzambi, João Gomes e Modou Keba Cissé.
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