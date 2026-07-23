Newcastle acerta contratação e tira joia do Monaco de Filipe Luís por R$ 260 milhões Jogador foi uma das grandes revelações da Ligue 1

O Monaco de Filipe Luís sofrerá uma baixa importante antes mesmo do início da temporada. O Newcastle acertou a contratação do volante Aladji Bamba, de 20 anos, em uma negociação de até 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões), tirando do clube francês uma das principais revelações do elenco.

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A transferência representa uma mudança importante para as duas equipes. Enquanto o Newcastle adiciona ao elenco um volante de grande potencial para iniciar a reformulação do setor após a saída de Sandro Tonali, o Monaco perde um jogador que despontava como uma das principais revelações da base e havia conquistado espaço na equipe principal em sua primeira temporada como profissional.

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O que o Newcastle ganha com Bamba

A contratação de Bamba se encaixa no perfil buscado pelo Newcastle nesta janela de transferências. Depois de negociar Tonali com o Tottenham, o clube inglês passou a priorizar atletas jovens, com margem de evolução e potencial de valorização.

Internacional pelas seleções de base da França, Bamba estreou profissionalmente apenas na temporada passada, mas rapidamente chamou atenção pelo desempenho na Ligue 1. Ao longo da campanha, disputou 25 partidas pelo Monaco e mostrou características que despertaram o interesse da diretoria inglesa.

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Entre os meio-campistas da competição que atuaram ao menos 500 minutos, o francês figurou entre os melhores nos índices de duelos vencidos, desarmes, dribles certos e disputas aéreas ganhas. Além da capacidade de recuperar bolas, também demonstrou qualidade para conduzir o jogo sob pressão e participar da construção ofensiva.

Aladji Bamba em ação pelo Monaco (Foto: Reprodução/Instagram)

Embora atue prioritariamente como volante, Bamba também pode desempenhar funções mais adiantadas no meio-campo, oferecendo alternativas ao técnico Eddie Howe. A expectativa, no entanto, é de que sua adaptação aconteça de forma gradual, já que o jogador soma apenas uma temporada no futebol profissional.

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O reforço será o quarto contratado pelo Newcastle nesta janela, após as chegadas do goleiro Ewen Jaouen, do meio-campista Sean Steur e do atacante Bazoumana Touré. Todos têm 20 anos ou menos, evidenciando a mudança de estratégia adotada pelo clube.

Monaco, de Filipe Luís, perde uma das principais promessas

Do lado francês, a negociação representa a saída de um atleta que começava a se consolidar como peça importante no elenco do Monaco. Formado nas categorias de base do clube, Bamba estreou na equipe principal em agosto de 2025 e ganhou espaço ao longo da temporada. Mesmo sem acumular grande experiência, terminou o ano como uma das revelações da Ligue 1.

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Sua saída reduz as opções do time de Filipe Luís para o setor de meio-campo e interrompe o desenvolvimento de um jogador que era visto como um ativo importante para o futuro esportivo e financeiro do clube.

Ao mesmo tempo, a venda segue um modelo frequente adotado pelo Monaco nos últimos anos: desenvolver jovens talentos, dar espaço na equipe principal e negociá-los com grandes clubes europeus após a valorização.

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