logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Guardiola deve rejeitar proposta para assumir a seleção da Itália, diz jornal

Técnico exige 20 milhões de euros por ano, o dobro do valor oferecido

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 09:07
Favorite o Lance! no Google
Guardiola lamenta empate do Manchester City com o Nottingham Forest, pela Premier League
Pep Guardiola, ex-Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)

Pep Guardiola está prestes a recusar o convite para assumir a seleção da Itália. Tratado como prioridade absoluta pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) para liderar a reformulação da equipe, o técnico espanhol pediu um salário de 20 milhões de euros por ano. A pedida, divulgada pelo jornal La Gazzetta dello Sport, é o dobro da proposta italiana e tende a inviabilizar o negócio.

A diretoria da FIGC, representada por Leonardo e Paolo Maldini, jamais escondeu o favoritismo pelo treinador ex-Manchester City. No entanto, as pretensões financeiras de Guardiola extrapolam o orçamento previsto pela entidade. A especulação na imprensa italiana é de que o valor elevado seja uma estratégia do técnico para forçar o encerramento das negociações, visto que ele já havia manifestado o desejo de fazer uma pausa na carreira após uma década no futebol inglês.

continua após a publicidade

A busca por um nome do peso de Guardiola reflete o momento dramático do futebol italiano. A Azzurra vive uma crise profunda após ficar de fora das três últimas edições da Copa do Mundo (2018, 2022 e 2026). Diante desse cenário, a federação busca uma revolução na filosofia de jogo para devolver a competitividade ao país.

Exceções pelo Guardiola

Apesar do impasse, o mandatário da Federação Italiana, Giovanni Malagò, ressaltou que a entidade tentou abrir exceções para viabilizar a chegada do espanhol, embora o desfecho positivo seja improvável:

continua após a publicidade

— Foram feitas exceções, exceções que, por exemplo, podem se referir ao nome que está tão dominante no momento: Pep Guardiola. Exceções por razões óbvias que não vou mencionar aqui, mas não é garantido que este acordo se concretize — disse Malagò em entrevista ao "Cronache Di Spogliatoio".

Guardiola somou 20 títulos pelo City (Foto: Adrian Dennis/AFP)
Guardiola somou 20 títulos pelo City (Foto: Adrian Dennis/AFP)

— No entanto, acredito que foi correto e importante abrir um diálogo e mantê-lo vivo. Não se trata, de forma alguma, de falta de respeito ou consideração para com outros treinadores, porque as discussões já começaram em relação a outros nomes, e então pode-se optar por alguém que talvez seja de uma geração mais recente, digamos, e a questão aí é muito subjetiva — completou o dirigente.

continua após a publicidade

Se a recusa de Guardiola se confirmar, a tendência é que a federação aposte em um comandante caseiro. Andrea Pirlo lidera a lista de alternativas em caso de desistência oficial do espanhol, seguido por nomes experientes como Roberto Mancini e Antonio Conte.

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Filipe Luis comanda treino do Monaco na pré-temporada

Futebol Internacional

Newcastle acerta contratação e tira joia do Monaco de Filipe Luís por R$ 260 milhões

Há 2 minutos
Evander em ação pelo FC Cincinnati, na MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)

Fora de Campo

Estrangeiros se impressionam com Evander, ex-Vasco: 'Surpreso que Ancelotti não chamou'

Há 44 minutos
Adeyemi anunciado como o novo reforço do Barcelona

Futebol Internacional

Barcelona contrata Adeyemi, ex-Borussia Dortmund, por pechincha

Há 1 hora
Matheus Pereira com a bola durante partida do Corinthians

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (23/07/2026)

Há 4 horas
Spinelli comemora gol de empate do Vasco

Vasco

Vasco oscila, mas arranca empate com o Ind. Medellín pela Sul-Americana

Há 13 horas
Elijah Just em ação pela Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026

Futebol Internacional

Destaque da Copa do Mundo assina com clube de Snoop Dogg

Há 13 horas
Mais LANCE!
Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final

Após reviravolta, Real Madrid define condição para contratar Rodri

Almada sorrindo

Torcedores do Atleti desejam Almada no Flamengo; entenda

Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão

Torcedora argentina cria abaixo-assinado para anular final da Copa

O francês Kanté deixou o Leicester e foi comprado pelo Chelsea

Kanté não queria jogar pela França e quase atuou por outra seleção, revela Jamie Vardy

Guilhermo Ochoa foi titular do México nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022 (Foto: Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ochoa anuncia aposentadoria após disputar a Copa do Mundo pelo México

Pedro Emanuel é o novo comandante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Com mudança no ataque, Vasco está escalado para duelo pela Sul-Americana

Barcola em ação na partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo

Arsenal mira contratação de astro do PSG após ser 'roubado' pelo Chelsea

Thiago Almada de camisa azul do Atlético de Madrid comemora gol apontando para frente

Thiago Almada dá sinal positivo ao Flamengo, e empresário viajará ao Rio para avançar negociação

arbitro-fifa-premier-league

Árbitro da Copa do Mundo e Premier League anuncia aposentadoria

Eduardo Conceição assinou primeiro contrato profissional com o Palmeiras

Joia do Palmeiras é cotada para brilhar na Copa do Mundo de 2030

Jogadores do Aston Villa comemorando gol (Foto: Darren Staples/AFP)

Aston Villa acerta contratação de atacante sem espaço no Chelsea

Troféu da Copa do Mundo exibido antes da final entre Espanha e Argentina

Com xodó e sem brasileiros, Fifa divulga seleção da Copa do Mundo

Renato D'Autilia em ação pelo Basel

Goleiro ítalo-brasileiro renova com o Basel até 2030 e ganha espaço no time principal