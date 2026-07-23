Barcelona contrata Adeyemi, ex-Borussia Dortmund, por pechincha Jogador de 24 anos chega por cerca de R$ 167,5 milhões de reais

O Barcelona oficializou nesta quinta-feira (23) a contratação de Adeyemi, atacante que deixa o Borussia Dortmund para assinar contrato até junho de 2031. O clube catalão acertou a transferência por 22 milhões de euros, com outros sete milhões de euros em bônus por metas (cerca de R$ 167,5 milhões ao todo), além de garantir ao time alemão 20% de uma futura venda do jogador.

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A chegada do alemão atende a um antigo desejo do técnico Hansi Flick e do diretor esportivo Deco de ampliar as opções ofensivas do elenco. Capaz de atuar pelos dois lados do ataque e também como referência central em determinadas situações, Adeyemi chega para aumentar a concorrência no setor e oferecer características diferentes ao sistema ofensivo do Barcelona.

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Foi Flick quem deu ao atacante a primeira oportunidade na seleção principal da Alemanha, em 2021, quando Adeyemi estreou marcando um gol diante da Armênia. Desde então, o técnico acompanha de perto a evolução do jogador e sempre destacou sua velocidade, capacidade no um contra um e potencial para desequilibrar partidas.

Velocidade é a principal arma de Adeyemi

A principal característica de Adeyemi é a explosão física. Ao longo da carreira, o atacante construiu a reputação de um dos jogadores mais rápidos do futebol europeu. Em 2023, estabeleceu o recorde de velocidade da Bundesliga ao atingir 36,65 km/h, marca que reforçou sua fama de especialista em atacar os espaços nas costas da defesa adversária.

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Além da velocidade, Adeyemi chega ao Barcelona com histórico de atuar em diferentes funções no ataque. Revelado como centroavante, passou a desempenhar com frequência o papel de ponta pelos dois lados do campo e também pode atuar como segundo atacante. Nos últimos anos, entretanto, encontrou maior regularidade atuando aberto pela direita.

Os números ofensivos também ajudam a explicar a aposta do Barcelona. Somando as passagens por Red Bull Salzburg e Borussia Dortmund, o atacante marcou 69 gols e distribuiu 49 assistências, mantendo boa média de participação direta em gols ao longo da carreira.

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Adeyemi agradecendo aos torcedores em substituição no Borussia Dortmund (Foto: Reprodução/X)

Apesar do potencial reconhecido desde o início da carreira, Adeyemi alternou momentos de destaque com períodos de irregularidade na Alemanha. Lesões impediram uma sequência maior de atuações e afetaram sua continuidade no Borussia Dortmund, situação que também contribuiu para sua ausência na convocação da seleção alemã para a Copa do Mundo.

Mesmo assim, o Barcelona acredita que o ambiente comandado por Flick pode ajudar o atacante a recuperar o nível que despertou interesse dos principais clubes europeus ainda nos tempos de Salzburg. O treinador já havia elogiado publicamente o jogador quando ambos ainda seguiam caminhos diferentes no futebol alemão.

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O interesse do clube catalão também não é recente. Ainda durante a passagem de Adeyemi pelo Salzburg, o Barcelona monitorava seu desenvolvimento. Na época, Christoph Freund, então diretor esportivo do clube austríaco, confirmou que o atacante despertava interesse de grandes equipes do continente.

Com a transferência concretizada, o alemão passa a integrar um setor ofensivo que já conta com nomes como Yamal e Raphinha. A tendência é que seja utilizado principalmente como alternativa pelos lados do campo, mas sua versatilidade também oferece a Flick a possibilidade de escalá-lo como referência ofensiva em diferentes momentos da temporada.

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