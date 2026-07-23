Barcelona contrata Adeyemi, ex-Borussia Dortmund, por pechincha
Jogador de 24 anos chega por cerca de R$ 167,5 milhões de reais
O Barcelona oficializou nesta quinta-feira (23) a contratação de Adeyemi, atacante que deixa o Borussia Dortmund para assinar contrato até junho de 2031. O clube catalão acertou a transferência por 22 milhões de euros, com outros sete milhões de euros em bônus por metas (cerca de R$ 167,5 milhões ao todo), além de garantir ao time alemão 20% de uma futura venda do jogador.
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A chegada do alemão atende a um antigo desejo do técnico Hansi Flick e do diretor esportivo Deco de ampliar as opções ofensivas do elenco. Capaz de atuar pelos dois lados do ataque e também como referência central em determinadas situações, Adeyemi chega para aumentar a concorrência no setor e oferecer características diferentes ao sistema ofensivo do Barcelona.
Foi Flick quem deu ao atacante a primeira oportunidade na seleção principal da Alemanha, em 2021, quando Adeyemi estreou marcando um gol diante da Armênia. Desde então, o técnico acompanha de perto a evolução do jogador e sempre destacou sua velocidade, capacidade no um contra um e potencial para desequilibrar partidas.
Velocidade é a principal arma de Adeyemi
A principal característica de Adeyemi é a explosão física. Ao longo da carreira, o atacante construiu a reputação de um dos jogadores mais rápidos do futebol europeu. Em 2023, estabeleceu o recorde de velocidade da Bundesliga ao atingir 36,65 km/h, marca que reforçou sua fama de especialista em atacar os espaços nas costas da defesa adversária.
Além da velocidade, Adeyemi chega ao Barcelona com histórico de atuar em diferentes funções no ataque. Revelado como centroavante, passou a desempenhar com frequência o papel de ponta pelos dois lados do campo e também pode atuar como segundo atacante. Nos últimos anos, entretanto, encontrou maior regularidade atuando aberto pela direita.
Os números ofensivos também ajudam a explicar a aposta do Barcelona. Somando as passagens por Red Bull Salzburg e Borussia Dortmund, o atacante marcou 69 gols e distribuiu 49 assistências, mantendo boa média de participação direta em gols ao longo da carreira.
Apesar do potencial reconhecido desde o início da carreira, Adeyemi alternou momentos de destaque com períodos de irregularidade na Alemanha. Lesões impediram uma sequência maior de atuações e afetaram sua continuidade no Borussia Dortmund, situação que também contribuiu para sua ausência na convocação da seleção alemã para a Copa do Mundo.
Mesmo assim, o Barcelona acredita que o ambiente comandado por Flick pode ajudar o atacante a recuperar o nível que despertou interesse dos principais clubes europeus ainda nos tempos de Salzburg. O treinador já havia elogiado publicamente o jogador quando ambos ainda seguiam caminhos diferentes no futebol alemão.
Don't blink. Welcome, Adeyemi 💙❤️ pic.twitter.com/ofKGYwuM35— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026
O interesse do clube catalão também não é recente. Ainda durante a passagem de Adeyemi pelo Salzburg, o Barcelona monitorava seu desenvolvimento. Na época, Christoph Freund, então diretor esportivo do clube austríaco, confirmou que o atacante despertava interesse de grandes equipes do continente.
Com a transferência concretizada, o alemão passa a integrar um setor ofensivo que já conta com nomes como Yamal e Raphinha. A tendência é que seja utilizado principalmente como alternativa pelos lados do campo, mas sua versatilidade também oferece a Flick a possibilidade de escalá-lo como referência ofensiva em diferentes momentos da temporada.
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