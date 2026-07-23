Cafu vira embaixador de grande campanha social
Ex-capitão da Seleção lidera a 38ª edição do evento em prol da saúde e educação
A 38ª edição do McDia Feliz já tem uma data e uma liderança definida para 2026. O ex-jogador e capitão do pentacampeonato mundial, Cafu, foi anunciado como o embaixador oficial da mobilização deste ano. O evento beneficente, focado na arrecadação de recursos para projetos infanto-juvenis no Brasil, está marcado para acontecer no dia 22 de agosto.
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Durante o dia da campanha, toda a renda obtida com a venda do hambúrguer Big Mac — descontados os impostos — será destinada a duas organizações de impacto nacional: a Casa Ronald McDonald Brasil e o Instituto Ayrton Senna.
Destinação dos recursos e entidades beneficiadas
A verba arrecadada ao longo do evento apoia diferentes frentes de desenvolvimento social e cuidados médicos no país:
- Casa Ronald McDonald Brasil: A instituição atua no suporte à saúde e qualidade de vida de crianças e adolescentes em tratamento oncologicamente complexo, oferecendo suporte contínuo para os pacientes e suas famílias por meio de mais de 50 entidades parceiras.
- Instituto Ayrton Senna: Voltado para o desenvolvimento educacional, a organização aplica os recursos no fortalecimento e na melhoria da qualidade da educação pública oferecida a jovens em diversas regiões brasileiras.
Mobilização nacional
Em declaração sobre a parceria, Cafu comparou a liderança na ação social à sua trajetória dentro do futebol, destacando o compromisso de engajar a população em prol das crianças e adolescentes atendidos pelas instituições.
Segundo a Arcos Dorados, franqueada responsável pela operação da rede no país, a escolha do ex-atleta busca utilizar sua identificação com o público brasileiro para ampliar o alcance e a adesão às vendas no dia da ação.
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