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Cafu vira embaixador de grande campanha social

Ex-capitão da Seleção lidera a 38ª edição do evento em prol da saúde e educação

PorPedro BernardoAlessandra Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 14:50
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Cafu, com camisa amarela e calção azul, ergue a taça da Copa do Mundo de 2002 pelo Brasil
Cafu assume o posto de embaixador da 38ª edição do McDia Feliz, marcado para 22 de agosto (Foto: Antonio Scorza/AFP)

A 38ª edição do McDia Feliz já tem uma data e uma liderança definida para 2026. O ex-jogador e capitão do pentacampeonato mundial, Cafu, foi anunciado como o embaixador oficial da mobilização deste ano. O evento beneficente, focado na arrecadação de recursos para projetos infanto-juvenis no Brasil, está marcado para acontecer no dia 22 de agosto.

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Cafu é o novo embaixador do McDia Feliz
Cafu é o novo embaixador do McDia Feliz (Foto: Divulgação)

Durante o dia da campanha, toda a renda obtida com a venda do hambúrguer Big Mac — descontados os impostos — será destinada a duas organizações de impacto nacional: a Casa Ronald McDonald Brasil e o Instituto Ayrton Senna.

Destinação dos recursos e entidades beneficiadas

A verba arrecadada ao longo do evento apoia diferentes frentes de desenvolvimento social e cuidados médicos no país:

  1. Casa Ronald McDonald Brasil: A instituição atua no suporte à saúde e qualidade de vida de crianças e adolescentes em tratamento oncologicamente complexo, oferecendo suporte contínuo para os pacientes e suas famílias por meio de mais de 50 entidades parceiras.
  2. Instituto Ayrton Senna: Voltado para o desenvolvimento educacional, a organização aplica os recursos no fortalecimento e na melhoria da qualidade da educação pública oferecida a jovens em diversas regiões brasileiras.

Mobilização nacional

Em declaração sobre a parceria, Cafu comparou a liderança na ação social à sua trajetória dentro do futebol, destacando o compromisso de engajar a população em prol das crianças e adolescentes atendidos pelas instituições.

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Segundo a Arcos Dorados, franqueada responsável pela operação da rede no país, a escolha do ex-atleta busca utilizar sua identificação com o público brasileiro para ampliar o alcance e a adesão às vendas no dia da ação.

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