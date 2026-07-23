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De volta ao Brighton, Igor Júlio prioriza sequência de jogos e sonha com Seleção

Defensor tem contrato com o clube inglês até 2028 e não descarta saída

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 11:18
Atualizado há 27 minutos
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Igor Júlio durante aquecimento do Brighton na Premier League
Igor Júlio durante aquecimento do Brighton na Premier League (Foto: Reprodução)

Defensor do Brighton, Igor Júlio superou as lesões da última temporada e sonha com mais minutos em campo em 2026/2027. O zagueiro brasileiro de 28 anos não descarta uma saída do clube inglês visando mais oportunidades e seus sonhos como profissional.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, Igor Júlio explicou as dificuldades vividas, mas comentou também sobre o retorno aos trabalhos na atual pré-temporada. Apesar da lesão, o atleta afirmou ter se fortalecido em um aspecto importante para a sequência de sua carreira.

- Foi uma temporada complicada para mim por vários fatores, mais também foi a temporada que mais me fortaleci mentalmente e mais me preparei físico e psicologicamente. Então procurei zerar qualquer tipo de dor ou desconforto nas férias e estar 100% agora na preparação, me sinto já muito bem fisicamente e pronto para voltar a competir.

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Na sequência, Igor Júlio abriu o jogo sobre a busca por mais minutos após a recuperação física e mental da última temporada. O zagueiro não escondeu o sonho em reencontrar a felicidade nos gramados e deixar as dificuldades para trás.

- Sendo sincero, nesse momento eu só penso em estar bem fisicamente e estar pronto para qualquer oportunidade que possa aparecer. Sou jogador do Brighton, quero fazer uma grande temporada, seja aqui ou outro lugar. Só quero poder voltar a jogar, competir e ser feliz. Tomara que isso aconteça nessa temporada.

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Na busca por mais minutos, Igor Júlio também comentou sobre o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira. Aos 28 anos, o atleta ainda não teve oportunidades, mas entende que existem passos a serem seguidos antes de ser visto por Carlo Ancelotti.

- Eu acho que todo jogador sonha um dia com a Seleção, não sou diferente, mas eu só penso agora em jogar e ter a oportunidade de desenvolver e atingir o meu melhor nível. O resto acho que vem com o tempo e se for da vontade de Deus.

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Neste momento, Igor Júlio é alvo de especulações em clubes europeus, como o Besiktas, da Turquia. No entanto, o atleta tem contrato com o Brighton até junho de 2028 e não definiu seu futuro para a próxima temporada.

Veja outras respostas de Igor Júlio

Diferença da Premier League para o Campeonato Italiano

- Eu acho que o futebol inglês é mais rápido e mais dinâmico e o Italiano é mais tático e estudado. Acho que na Itália eu aprendi tudo que sei hoje sobre a parte defensiva, mas na Inglaterra aprendi a jogar mais rápido e a reagir mais rápido sem a bola. O nível de dificuldade subiu um pouco então é normal que exige mais.

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Ajuda aos mais jovens

- A filosofia do time já é voltada para atletas mais jovens, eu procuro sempre ajudar e aprender com o que cada um tem a ensinar também. Tentamos receber da melhor maneira possível e ajudar a se adaptar o mais rápido.

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