Olise faz hat-trick com direito a golaço em vitória da França na última partida antes da Copa
Europeus agora só entram em campo pelo Mundial
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A França encerrou sua preparação para a Copa do Mundo com uma vitória convincente. Nesta segunda-feira (8), a seleção comandada por Didier Deschamps derrotou a Irlanda do Norte por 3 a 1, no Stade Pierre-Mauroy, em Lille, com atuação de gala de Michael Olise. O meia-atacante do Bayern de Munique marcou os três gols da equipe francesa, incluindo uma pintura no segundo tempo, e confirmou seu ótimo momento às vésperas do Mundial.
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Apesar do placar confortável, a França encontrou dificuldades para furar a retranca adversária durante boa parte da partida. Mbappé teve um gol anulado e desperdiçou algumas oportunidades claras, mas Olise apareceu para decidir. O camisa 11 abriu o placar aos 42 minutos da etapa inicial após aproveitar sobra dentro da área. Logo no início do segundo tempo, ampliou com um chute forte de primeira após rebote da defesa norte-irlandesa. A obra-prima veio aos 28 minutos: pela direita, cortou para o meio e acertou uma finalização colocada no ângulo, sem chances para o goleiro.
A Irlanda do Norte chegou a diminuir com Patrick Kelly, aos 18 minutos da etapa final, mas não teve forças para reagir. Superior durante praticamente todo o jogo, a França terminou com amplo domínio das ações e quase ampliou ainda mais a vantagem, especialmente com Mbappé, que viveu uma tarde pouco inspirada nas conclusões.
Como foi o jogo?
A seleção francesa assumiu o controle desde os primeiros minutos, empurrando a Irlanda do Norte para o campo de defesa. Mbappé e Doué participaram das principais ações ofensivas, mas a equipe encontrava dificuldades para transformar posse de bola em chances claras. O camisa 10 chegou a balançar as redes aos 19 minutos, porém o lance foi invalidado por impedimento.
Quando o primeiro tempo caminhava para um empate frustrante, Upamecano lançou Doué pela esquerda. O cruzamento encontrou Dembélé, que finalizou travado. A bola sobrou livre para Olise completar para as redes e abrir o marcador aos 42 minutos.
Na volta do intervalo, a França precisou de apenas três minutos para ampliar. Após jogada iniciada por Theo Hernández, a bola ficou viva na área e Olise acertou um belo chute de primeira para fazer 2 a 0.
A Irlanda do Norte descontou com Patrick Kelly aos 18 minutos, aproveitando cruzamento rasteiro de Shea Charles. O gol trouxe algum suspense ao amistoso, mas a resposta francesa foi imediata. Aos 28, Olise recebeu aberto pela direita, puxou para o pé esquerdo e acertou uma finalização perfeita no ângulo, completando o hat-trick e fechando o placar em 3 a 1.
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O que vem por aí?
Com a vitória, a França encerra sua preparação e agora volta as atenções para a estreia na Copa do Mundo. A equipe de Didier Deschamps está no Grupo I, ao lado de Senegal, Noruega e Iraque.
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