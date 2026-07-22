Após reviravolta, Real Madrid define condição para contratar Rodri Jogador quer atuar pelo clube espanhol, que também deseja a contratação

O Real Madrid mudou os planos em relação à Rodri e planeja tentar a contratação do meio-campista Rodri, do Manchester City, para a próxima temporada. Embora o presidente do clube, Florentino Pérez, tenha inicialmente vetado a chegada do atleta e não aprovar o nome por conta da idade e histórico de lesões do jogador, a diretoria merengue agora vê o negócio com bons olhos. Para concretizar a transferência, o clube espanhol estabeleceu como condição o pagamento de, no máximo, o valor de 60 milhões de euros. A informação é do jornal francês L'equipe.

➡️ Torcedores do Atleti desejam Almada no Flamengo; entenda

Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

A boa atuação de Rodri na Copa do Mundo de 2026, eleito o melhor jogador da competição, foi o principal fator para a mudança da avaliação interna no Real Madrid, segundo o jornal francês. Capitão da Espanha na conquista do bicampeonato da Copa, o jogador foi essencial para que os espanhóis sofressem apenas um gol na competição inteira. Antes do torneio, Florentino Pérez estava relutante em investir no jogador, que completou 30 anos e enfrentou uma ruptura de ligamento no joelho grave em 2024, ano em que também recebeu a Bola de Ouro de forma controversa. Contudo, outros membros da diretoria do clube lideraram o movimento para reconsiderar a contratação do espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Veja técnicos cotados para substituir Scaloni na Argentina

Real Madrid vê em Rodri um substituto para Kroos

Toni Kroos em despedida pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu (Foto: AFP)

Rodri seria um 'sucessor' para Toni Kroos, segundo a imprensa francesa. A direção do Real Madrid compreende que o perfil técnico e a influência do jogador são ideais para preencher a lacuna deixada pelo ex-meia alemão. Além disso, o técnico José Mourinho solicitou reforços para o setor que possuam capacidade de orquestrar o jogo e controlar o ritmo das partidas.

Espanhol quer atuar pelo Real Madrid

O interesse de Rodri em retornar à Espanha é um fator que favorece o Real Madrid. O jogador não esconde o desejo de atuar no clube merengue e acredita que sua passagem anterior pelo Atlético de Madrid não seja um problema. A saída de Pep Guardiola do comando do Manchester City ajudaria, já que o meio-campista poderia buscar novos ares.

continua após a publicidade

— Ter jogado no Atlético de Madrid não me impede de jogar no Real. Não se pode recusar os melhores clubes do mundo — disse Rodri em entrevista recente.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade